一代御醫連文彬辭世 回憶照顧前總統李登輝「是我最榮幸的一個時期」

記者李樹人／台北即時報導
2000年前總統李登輝頒發三等景星勳章予連文彬教授。（連文彬提供）
2000年前總統李登輝頒發三等景星勳章予連文彬教授。（連文彬提供）

醫療奉獻獎得主、台大內科教授連文彬於6日晚間辭世，享壽99歲。連文彬是台灣心臟醫學權威，台大第一例成功開心手術，便是他檢查診斷，精準掌握心臟構造後，交由外科進行手術。他於1969年完成台大醫院首例永久性心律調整器安裝；1972年，建立電氣生理學檢查，奠定台大醫院，甚至是台灣醫界在心臟領域的研究基礎。

連文彬早年家境貧困，但課業成績出奇優秀，高中畢業時，同時考上中國的中央大學法律系、台灣大學醫學院。父親盼望他學醫，將來開業賺錢，救助病人。他一直認為心臟是微妙的器官，「我們在睡覺、在吃飯，它（心臟）都在工作」，所以選了心臟專科，持續投入心臟研究領域，尤其是心臟電氣生理學和風濕性心臟病等研究。

連文彬培育出許多傑出的心臟科人才，退休時更將400多萬元（台幣，約13萬美元）退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」，並且持續投入臨床、研究領域。連文彬於2019年獲得第29屆醫療奉獻獎，被問及為何將400萬元退休金通通捐出，他說台灣至今還沒有醫界的人獲得諾貝爾獎，希望將補助年輕人做研究，盼有朝一日為台灣培養諾貝爾得主。

連文彬也積極邀請包括諾貝爾獎得主等重量級學者訪台，設置醫學研究獎助金，資助35至50歲的年輕醫師從事醫學研究。連文彬表示，醫學中心的醫師身兼看病、教學和研究，但現行制度讓許多年輕醫師難以兼顧研究，希望透過獎助，讓他們無後顧之憂，提升台灣醫療研究能量，而這也是他自認執醫超過一甲子，對台灣醫界的最大奉獻。

連文彬曾為前總統李登輝「御醫」，他過去受訪時曾說，「這是我最榮幸的一個時期」，從1988到2000年，擔任李登輝的醫療小組召集人，在卸除召集人一職時，獲頒勳章證書。連文彬和李登輝全球跑透透，陪同外交行程時，許多同學羨慕他「世界到處跑」，但實際上，責任重大。

連文彬說，李登輝的健康情形屬於機密，不能對外發言，他身為醫療團隊之首，需扛起所有責任，壓力沉重，如履薄冰。舉例來說，李登輝的血型特殊，每次出國參訪，醫療團隊都需做好萬全準備，除了隨身必備藥品，還必須攜帶1000cc血液，以便不時之需，光是保溫、運送，就要耗盡心思。

頂著「御醫」光環，但連文彬從不擺架子，對同事、醫護人員，或病人，皆是如此。金老先生是連文彬的老病人，近38年來，每月都到診間報到。金老先生說，一、兩年前，一次看病後，他找不到皮夾證件，萬分焦急。當時90歲的連文彬得知，不僅拜託眾人協助尋找，自己還彎腰，低著頭，匍匐在診療床下尋找，令人感動。

