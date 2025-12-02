球星高國豪「私約大嫂」風波未止 與兩兄互毆影片流出

我的頻道

記者戴永華／宜蘭2日電
高國豪揮拳打穿白色上衣的大哥高聖文。(圖／民眾提供)
高國豪揮拳打穿白色上衣的大哥高聖文。(圖／民眾提供)

職籃新竹攻城獅球星高國豪本季打出亮眼表現，卻仍擺脫不了延燒近一年的家務風波。繼去年爆出「私約大嫂」爭議引發爭議後，高家三兄弟在宜蘭蘇澳餐廳互毆的影片近日流出，3人從餐廳內打到餐廳外，高國豪怒氣難消，脫掉上衣嗆哥「單挑」，事後3人互控傷害，法院最近將判決。

高國豪與兄嫂糾紛去年6月曝光，當時大嫂指控遭高國豪多次騷擾，引發議論。雙方先後在社群發文互嗆，高國豪起初否認，但最終與妻子聯名發出聲明，坦承「遇上太太前，確實因為年輕不成熟行為，造成許多紛擾」，雖未詳細交代細節，但家族關係惡化。

檢警指出，去年12月3日，高家於宜蘭蘇澳某餐廳舉行聚會，本以為家務事將告一段落，卻因先前紛爭再度爆發衝突。現場監視與側拍影片顯示，大哥高聖文、二哥高國強（前職籃選手）與高國豪疑似因兄嫂事件激烈爭執，先是在餐廳內爆口角，情緒失控後三人一路打到餐廳門外。

畫面顯示，兩位兄長先作勢包抄高國豪，表哥雖試圖上前勸阻，仍無法阻擋衝突擴大；高國強率先揮拳攻擊，而高父見兒子打成一團，上前勸阻無效，糾紛愈演愈烈，高國豪推開表哥後反擊，以右拳揮擊高國強；高聖文則推開父親加入戰局，場面一度失控。

影片中可見，高國豪在混亂中被高聖文壓制倒地，大哥怒嗆：「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球！」。親戚們紛紛上前拉開三人，才讓高國豪得以掙脫，但衝突未即時平息。高國豪脫掉黑色上衣後，情緒激動地與兩位兄長嗆罵「單挑啊」，拳腳持續揮向對方。

親友攔不住說「丟不丟臉，兄弟做到這樣」，一旁孩童還被嚇哭，期間還出現高國豪疑似要衝向拍攝女子的動作，一旁有人斥責「打女人，好不好笑」。警方接獲報案到場後，三兄弟仍持續指著彼此怒罵，場面混亂。整段衝突影片長約3分鐘，流出後在網路引起大量討論，直指三兄弟形同「結怨」。

事後，三兄弟互相提告傷害與恐嚇等罪，檢警調查後，高聖文、高國強與高國豪均坦承動手，全案依傷害、恐嚇等罪起訴三人，案件將在近日宣判。

大哥高聖文追打高國豪。(圖／民眾提供)
大哥高聖文追打高國豪。(圖／民眾提供)
高國豪疑酒後與兩個哥哥起衝突，釀成街頭互毆。(圖／民眾提供)
高國豪疑酒後與兩個哥哥起衝突，釀成街頭互毆。(圖／民眾提供)
高家三兄弟打成一團，旁人勸不住。(圖／民眾提供)
高家三兄弟打成一團，旁人勸不住。(圖／民眾提供)

