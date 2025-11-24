金馬慶功…李安熱線范冰冰送祝福 她1原因不想視訊露臉

我的頻道

記者陳穎／台北24日電
張吉安(右)和范冰冰在金馬後台視訊分享喜悅。(圖／金馬獎官方攝影李開明提供)
大陸女星范冰冰前晚雖缺席金馬獎，仍以新作「地母」勇奪今年金馬最佳女主角。馬來西亞導演張吉安代替她領獎，他昨天凌晨在慶功宴上打電話給范冰冰，她難掩興奮說：「我收到650多條訊息，應該無法睡覺了。」李安也到場與范冰冰連線，送上熱騰騰的祝福。

「地母」共獲三大獎，包括最佳原創電影歌曲、最佳攝影和最佳女主角。張吉安喜上眉梢，他其實在領獎後台就已和范冰冰視訊，范冰冰罕見露臉。他原本想在慶功宴再次視訊，但范冰冰因為得獎哭到眼睛太腫，不想再露臉，但仍開心通話說：「謝謝大家！」

張吉安分享，其實范冰冰早在6天前就已拿到簽證，但因工作行程太滿，一直調整到最後一刻，才確定無法出席。他坦言：「她一直在調整，也因為簽證調整工作，但最後一刻還是因為工作無法來台灣。」

李安與金馬執行委員會主席李屏賓凌晨2點一起現身「地母」慶功宴。李安拿起手機與范冰冰熱線，范冰冰說：「哈囉！李安導演，我很喜歡你的電影，我知道你會來，非常開心。」李安親切回應：「非常恭喜妳！」他更透露自己非常喜歡「地母」，和張吉安導演一聊就停不下來。張吉安受到李安的鼓勵，他說：「李導演在我耳際叮嚀，要我堅持用自己的敘事風格和世界觀繼續拍電影；電影路上，感謝金馬獎的眷顧，感召老天的磨練，引導我述說凡世，繼續為馬來西亞電影義無反顧。」

白潤音與許恩怡在片中飾演范冰冰的兒女，兩人拿著「媽媽」的獎座與有榮焉。白潤音說：「媽媽真的為了電影很拚命，恭喜媽媽。」許恩怡也分享，拍攝現場蚊子很多，但冰冰姐從不喊苦。

白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓及許恩怡23日齊聚慶功。(記者沈昱嘉／攝...
