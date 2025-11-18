台灣骨髓移植先驅 陳耀昌醫師76歲辭世

我的頻道

台灣新聞組／台北18日電
台灣骨髓移植先驅、醫學與人文領域重要人物的醫師陳耀昌辭世，台南市長黃偉哲深表哀悼，承諾將研議以紀念、展覽或閱讀推廣等方式，讓更多人認識陳耀昌的貢獻。(圖／南市府提供)
台灣骨髓移植先驅、電視劇「斯卡羅」原著作者陳耀昌昨天辭世，享壽76歲。台大醫學院長吳明賢、衛福部長石崇良、文化部長李遠、台南市長黃偉哲等皆表示哀悼，文化部將呈請總統明令褒揚。

陳耀昌在台大血液腫瘤科行醫逾30年，石崇良表示，陳耀昌是他的老師，不僅在台大做骨髓移植，更曾經指導越南完成當地第一例個案，在學術上、臨床上都是頂尖，也看到再生醫療需要與產業界結合，才能讓民眾普及使用。

從他進入公職推動再生醫療，擬定特管辦法，到「再生醫療法」立法，陳耀昌都是首席顧問。

陳耀昌也是作家與政治人物，自稱有西拉雅族與荷蘭人血統，曾撰寫多部小說，多次獲頒文學獎項。因為喜愛台灣歷史，把課本沒寫的「羅妹號事件」搬上螢幕，「斯卡羅」於第57屆金鐘獎入圍13項大獎，並獲得「戲劇節目獎」等4項大獎。

陳耀昌的專長是血液學及骨髓移植和幹細胞研究，得知陳家第一位「查某祖」是荷蘭人，也是鄭成功的部將陳澤的夫人後，開啟了文學創作，從自家的歷史開始追溯台灣史，在花甲之年書寫「福爾摩沙三族記」，自許要追尋「台灣史的血脈」，寫小說為原民發聲，漸漸在文學找到歸宿。

另外，陳耀昌於2004年擔任台大法醫學研究所創所所長，2005年推動「法醫師法」三讀通過。除了醫學、文學貢獻，亦曾投入政治界，擔任民進黨不分區國大代表、行政院顧問，2006年參與倒扁活動並退出民進黨，成為紅黨黨主席，旋又退出紅黨。

