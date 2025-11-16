我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

司法院前院長賴英照 獲頒台大傑出校友

記者賴昭穎、許維寧／台北16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣大學慶祝97年校慶，台大校長陳文章（右）頒贈傑出貢獻校友給賴英照（左）。（圖／民眾提供）
台灣大學慶祝97年校慶，台大校長陳文章（右）頒贈傑出貢獻校友給賴英照（左）。（圖／民眾提供）

台大昨舉行創校97年校慶慶祝大會，八人獲頒傑出貢獻校友，代表致詞的司法院前院長賴英照表示，台大長年以來就是學術重鎮，有第一流的老師、第一流的同學、第一流的職員，而他們成功共同因素，就是專注；秉持這樣的專注，相信台大未來會有更輝煌的成就。

今年獲得台大頒贈傑出校友的包括王安祈、楊儒賓、吳成文、陳建德、胡定吾、郭敏能、賴英照和蘇哲生，賴英照目前擔任中原大學講座教授，他是美國哈佛大學法學博士，1976年取得台大法律學系碩士。此外，台大校長陳文章昨也頒發名譽博士給光寶集團董事長宋恭源。

賴英照致詞時引述林語堂的話說，「懂得把需要做的事情做好，更懂得不去做不需要做的事情，這便是人生的智慧」。他表示，林語堂一定受到老子道德經的影響，因為道德經第十一章有幾句話「埏埴以為器，當其無，有器之用；鑿戶牖以為室，當其無，有室之用」。

賴英照說，道德經這段話的意思是，用陶土捏一個容器、一個杯子或一個碗，有用的是中間空出來的部分，可以裝水、裝茶、裝飲料；蓋了房子，有用的部分就是中間的空間。

賴英照說，林語堂認為每天24小時，要懂得去做值得做的事情；善用時間資源、專注在最值得做的事情，秉持這樣的專注，相信台大會有更輝煌的成就。

台大 哈佛大學

上一則

藍白合進行中 黃國昌：很快和鄭麗文會面 基本上全程公開

下一則

兒上學前哭鬧「被媽媽打屁股」老爸告前妻傷害 結果出爐

延伸閱讀

賴政府應展現用人唯才格局

賴政府應展現用人唯才格局
「人生毀了」黃子佼淚灑法庭 性影像案11月25日宣判

「人生毀了」黃子佼淚灑法庭 性影像案11月25日宣判
台國防部報告：人力招募超標達109.1% 留營率86.7%

台國防部報告：人力招募超標達109.1% 留營率86.7%
新聞眼／卡勒斯納霍凱斜槓編劇 熱愛李白、道德經

新聞眼／卡勒斯納霍凱斜槓編劇 熱愛李白、道德經

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英