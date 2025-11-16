黃明志獲釋後發聲「盡力搶救謝侑芯了」喊勿網暴死者

黃明志捲入網紅謝侑芯猝死命案，初步調查無相關證據。(本報資料照片)

黃明志上周遭到大馬警方通緝、拘留，調查涉嫌網紅謝侑芯猝死 命案，後因無證據顯示有所關聯，獲得警方口頭保釋返家。他稍早在社群發文，除了敘述被哪些單位進行調查，更不捨喊話「希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的」。

黃明志被警方拘留9天，含上月22日謝侑芯猝死當天，共計面對6組警察調查，「參與調查的包括刑事調查部、D9重案組、D.W.Lokap拘留所、D.W.毒品調查部、皇家販毒調查部，還有由全國總警長特遣的『特別行動小組』，他們用了不同的方式反覆地幫我錄口供，也用各種科技手段做了詳盡的調查和資料整理，抽絲剝繭，非常專業」。

他先前向律師表達清白立場，強調自己無辜，發文則未多談案情部分，只是沉痛表示這是人生第一次看著一個人在面前離世，「我很難過、很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中」，以慰謝侑芯在天之靈。

「噓！星聞」報導，謝侑芯閨密、網紅謝薇安也持續發文談此案，但部分內容引卻引火上身，遭批評，她14日晚間再發聲，表明自己對被網路輿論攻擊「絕不客氣」的態度。

謝薇安在14日曾曬出疑收到「黃明志私訊抱歉」的對話截圖，被質疑造假？她發文反擊「我沒有製造什麼假對話？」並明確說出是在14日早上7:24收到黃明志傳來約400多字的訊息，喊話黃明志粉絲「你們明志粉可以自己去文 @namewee（黃明志社群帳號）」。謝微安同時也表態「我們有要筆戰，也沒有要罵誰。但你們若犯我，我也絕不客氣。」

此外，謝薇安也談黃明志涉案的看法，但文中她談及黃明志，她相信一個正常、有錢、有知名度人不會自毀前程，遭部分人解讀是為黃明志洗白，她再公開全文，呼籲要「報導完整」、「好好爬文（看完文章）」。文中她覺得正常人不會謀殺自毀前程，但事發當時黃明志人就在現場，「我認為事有責任義務互相照顧，所以我才會說有『過失』」。