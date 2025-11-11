AV女優認「約砲黃明志」曝曾被餵快樂水 親揭恐怖副作用

我的頻道

記者陳穎／綜合11日電
翁雨澄娃娃認了曾約砲黃明志。(取材自Instagram)
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前被馬來西亞警方已申請延扣6天，10日是延扣的最後一天，馬來西亞警方10日申請二度延扣，確定將再延扣3天。

有「台灣最強AV女優」之稱的翁雨澄(娃娃)，近日在社群上公開與黃明志的私人對話，引發熱烈討論。她聲稱雙方曾有親密往來，並提到「神秘之旅」及「特別飲品」等，坦承與黃明志之間是性伴侶關係，且對方還準備了「快樂水」讓她服用。

「中時新聞網」指出，翁雨澄表示，兩人因2019年合作拍攝MV結識，今年3月曾在馬來西亞會面，黃明志自稱已單身，身邊交往的15年女友只是煙霧彈，雙方都沒有對象的情況下才會約砲，之後在飯店房間內發生關係。黃明志當時提供她名為「快樂水」的飲品，喝下後3天無法睡覺、食慾降低等，看見「人生跑馬燈」。

根據先前曝光的對話截圖中，兩人曾約在新北市某精品旅館，黃明志直言想見娃娃，並邀她到指定房間，她則曖昧回應還傳多張照片給他。網紅圤智雨指出，翁雨澄甚至主動傳送私密照誘惑對方，並呼籲她不要將自己塑造成受害者。

據「星洲網」報導，馬來西亞警方基於調查工作尚未完成，10日二度延扣黃明志3天，以繼續協助調查謝侑芯命案。黃明志的代表律師鄭清豐10日上午11時30分，離開金馬警區總部時向媒體指出，黃明志將繼續被延扣至11月13日，他已經見到黃明志，對方健康和精神良好，也沒有要求或有任何投訴，對於案情則堅稱自己是無辜的，與案件無關。

根據馬來西亞法律，警方在調查謀殺案時，可向法庭申請2次延扣令，每次最長7天，總計可達14天。警方之前已延扣6天，這次又延扣3天，已累積延扣9天，接下來就是等待警方調查結果。

