快訊

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

記者李姿瑩／即時報導
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

鴻海創辦人郭台銘妻子曾馨瑩今天（8日）強忍悲痛，出席第三屆永齡銘馨盃決選活動。她穿著一身白色素雅套裝，哽咽為活動揭幕：「今天對我有一個特殊的意義，也帶著一點點沉重的心情，大家都知道我的婆婆星期天離開了我們…。」

她甫開口就難過到說不下去，在全場的加油聲中，曾馨瑩努力擠出笑容，承諾還是會帶著微笑站在這裡，同時也分享過去和婆婆的互動。「我的婆婆是一個非常有智慧、非常開明的人，從我第一次見到她，嫁進郭家後，她就把我當成女兒一樣，很愛我。這十幾年來，她沒有對我說過一句重話，沒有對我發過一次脾氣，她看到我永遠都只有感謝跟贊美。我有這樣的婆婆，我真的覺得非常的幸福，也非常的幸運。」

曾馨瑩遺憾表示，原本今天郭台銘也要來到現場，但臨時取消。「但是他非常支持我，希望我今天一樣能站在這裡，我相信我的婆婆也希望我帶著微笑來到現場，她現在也一定在天上看著我們，她永遠都喜歡我打扮美美的，每天都開心的過日子。」

曾馨瑩特別感謝另一半郭台銘的支持，知道跳舞對她的意義，讓她可以舉辦舞蹈活動比賽，就連婆婆也給她很多的精神上的支持，「我也要帶著她這份精神去分享更多的愛與美好，然後讓更多的溫暖分享給大家」。

她強調今天如期出席活動不是不悲傷，而是覺得有更多美好的事情應該要分享出去，也希望所有參賽者們在舞蹈的殿堂都可以發光發亮。

曾馨瑩女兒們到場力挺。(記者林士傑／攝影)
曾馨瑩女兒們到場力挺。(記者林士傑／攝影)

