捲謝侑芯命案一度遭通緝 黃明志現身：不會逃、助警調查

台灣新聞組╱台北5日電
黃明志5日凌晨自拍表示自己沒失蹤。(取材自Instagram)
黃明志5日凌晨自拍表示自己沒失蹤。(取材自Instagram)

網紅謝侑芯上月22日在馬來西亞猝逝，大馬警方已經將全案改為謀殺案偵辦，歌手黃明志被指事發當下人在現場，更捲入此案吸毒、性行為等關鍵疑雲，而他昨一度遭警方通緝，連經紀人都說找不到人，沒想到他今日凌晨1點左右突然在Instagram更新自拍，表示自己不會逃，自曝已經跟警察約了時間報到，接下來會協助警方調查，給死者家屬和大眾交代。

黃明志昨不見人影，逼得大馬警方發出通緝，並透露馬來西亞移民局的出入境紀錄，黃明志沒有任何離開馬來西亞的官方資訊，大馬警方曾表示因為已經追緝黃明志超過六小時，但他仍未出現，所以列入警隊通緝名單，將展開全國追捕，更說表示：「相信他已經潛逃。」

而黃明志的台灣經紀人也發聲，他表示：「我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查」。

果然，黃明志今日凌晨上傳一段街頭自拍，證明自己沒有失蹤，表示：「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。」

黃明志表示，「我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過」。

馬國警方10月22日接獲報案指一名台灣女性在飯店房內失去意識，黃明志也在場，並被警方搜出身上有疑似毒品的藥丸而遭逮捕，針對擁毒和濫用毒品指控，他否認有罪，並繳交保釋金後獲准保釋外出。

這起事件在馬來西亞引起廣泛討論、主流媒體相繼報導。馬來西亞「馬來郵報」、「星洲日報」報導，吉隆坡總警長法迪馬蘇士（Fadil Marsus）聲明指出，警方決定將這起案件援引刑事法典第302條（謀殺）條文展開相關調查。

「中國報」昨天報導，馬國警方追緝黃明志超過6小時仍未逮捕到案，已將黃明志列入警隊通緝名單；星報報導指出，法迪馬蘇士表示，他認為黃明志已經知道正在進行的調查。

黃明志說會給大眾和死者家屬交代。(取材自Instagram)
黃明志說會給大眾和死者家屬交代。(取材自Instagram)

