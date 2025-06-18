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深夜父子men's talk 蔣萬安兒爆：爸和外界看的不一樣

記者陳洛薇、唐筱恬、林新輝／專題報導
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台北市長蔣萬安（左）與長子蔣得立（右）一起受訪，分享兩人私下的相處狀況。（記者余承翰／攝影）
台北市長蔣萬安（左）與長子蔣得立（右）一起受訪，分享兩人私下的相處狀況。（記者余承翰／攝影）

在家裡，他們是平凡的父與子；在外面，他們是鎂光燈追逐的政壇明星父子。市長有跑不完的行程，總是錯過家庭晚餐時光，但每晚8點當一般家庭準備盥洗入睡，蔣萬安家的深夜食堂正要開張，叫上大兒子得立，父子點了外送，爸爸的晚餐，兒子的消夜，兩人邊吃邊聊，開始父子「men's talk」。

私底下的爸爸是什麼樣子？蔣得立爆料，和外界看到的「很不一樣……」談到自己，他靦腆笑說：我還好，「我就是一個當市長的兒子而已。」

記者問（以下簡稱問）：爸爸以前是立委、現在是市長，一家人出去在路上會不會常被認出來？

蔣得立（以下簡稱得立）：現在當市長比較有名一點，爸爸在路上滿常被認出來，我就笑一下，如果沒有特別說要跟我一起拍照，我就會離遠一點，想找我拍照，我也不會排斥或抗拒。

蔣萬安（以下簡稱萬安）：有一次跟得立出去吃飯，我自認口罩、帽子都包得很緊，還是被認出來，要求拍照。有時我擔心他進入青少年時期會比較抗拒，像是我以前就很不喜歡，我父親有些公務行程遇到民眾，我都會稍微躲遠一點，但得立很大方，這點我覺得他滿成熟。

問：爸爸是市長，得立在學校會有壓力？

得立：剛開學時應該滿多人知道我是市長的兒子，但很多人不敢問，同學幫我取了綽號叫「市子」（市長的兒子），我覺得滿好笑的，也不會感覺有壓力，只是在學校行為上不能太瘋狂、亂講話，不然會被說市長兒子怎麼在學校亂搞？

問：會覺得「市子」是一個標籤嗎？

得立：不會覺得是負擔，因為我不是市長，我只是市長的兒子。

萬安：我從旁邊觀察，他有經歷過我以前所經歷過的，但令我欣慰的是，得立調適得很好，甚至比我當年還好，可能有媽媽的基因，應對上比我那時候成熟大方。

問：得立因爸爸是公眾人物被過度關注，市長會幫他做心理建設嗎？

萬安：有一次得立問我，爸爸你今天是不是跟（時任）民進黨議員王世堅吵架？我說我們不是在吵架，而是在交換意見、在辯論，得立也能理解，爸爸擔任市長接受議員質詢，自然雙方也會有一些交鋒。

得立：我們公民課有教立委投票程序，老師有給我們看質詢影片，但不是爸爸被質詢的。

問：市長在家裡和在外面有沒有不一樣？得立覺得爸爸有偶包嗎？

萬安：得立以前常陪我們夫妻到各場合或各地旅行，那時還不算是公眾人物，家庭比較有隱私空間，他完全見證爸爸以前很自在的出去，都穿拖鞋、短褲啊，現在可能就比較沒有辦法吧。

得立：我覺得爸爸有偶包耶！在家裡和在公共場合完全不一樣。他在家裡都會唱歌、跳舞啊，我和媽媽在客廳看電視，他就會突然跳出來在那邊跳舞唱歌，滿好笑的。（問：那你會跟著爸爸一起跳嗎？）沒有，我和媽媽就在笑他。但對我來說，他就是個平凡的爸爸。

萬安：在家裡要放得開啦！因為小朋友嘛，總是要逗他們玩啊，不然他們總覺得爸爸好像很嚴肅。

問：你覺得有一個市長爸爸很酷嗎？

得立：也不會啊，我爸爸就是我爸爸，但是有一個市長的爸爸，我也不會就怎麼樣啊，也沒有什麼好驕傲的，我爸爸選擇從事市長這個職業，就是他的選擇，我很平常心看待，我爸爸就是一個很好的爸爸。

萬安：其實我都會去參加得立的家長日，很多爸爸媽媽會來跟我聊天，聊的都是孩子，感覺很好。我相信得立到校第一天，大概同學老師都知道他是誰，相處一段時間同學就會發現，得立雖然是市長的兒子，但他跟我們沒什麼不同，這是讓我覺得很放心的。

問：得立，能不能多談一下平凡的爸爸？

得立：爸爸下班晚，通常都是八點多到家，他還沒吃晚餐，很辛苦，我現在青少年，肚子那時候也有點餓，他訂晚餐時也會順便訂我的消夜，我們會一起吃飯聊天，他還是會找出一點時間跟我聊聊天，會盡量排出時間陪我們。

萬安：我是外送軟體的重度使用者，有時候八、九點回家就趕快叫外送，然後問得立肚子餓不餓，順便幫他叫一份，我的晚餐、他的消夜，我們一起聊天，我叫外送他都很愛吃，他也不會要求準備多好吃的，把握這個時間父子好好聊天，關心他學校的情形。

問：得立會幫忙爸媽帶二寶、三寶？

得立：有時候會，二寶小時候我也會幫忙餵奶。

萬安：得立算很好啦，家裡有另外兩個那麼小的小孩，有時候會打鬧、哭啊，得立功課不少也要準備考試，我都怕影響到他，但他還滿專注，也很體諒爸媽要顧兩個小的很辛苦，尤其媽媽，所以得立很獨立，被迫有時候必須自己照顧自己，比如說要去同學家討論事情、要去學校活動，我們就說，好，你自己確定好時間，就自己坐車去吧。

問：誰才是家中的「老大」？爸爸說，與啦啦隊美女林襄自拍後，回家被老婆叫去餵奶，是真的嗎？得立：對啊！爸爸在家裡也會照顧小孩。

萬安（急著補充）：爸爸也會做很多家事對吧？

得立（連聲說對）：爸爸會幫忙洗碗、拖地，我房間地板灰塵很多滿髒的，他會幫我拖地，也會洗衣服，他不只在外面當市長很忙，在家裡他也會做很多家事包括倒垃圾。

問：你們家沒有掃地機器人？

萬安（驕傲貌）：我覺得自己拖比較乾淨。照顧小朋友是一定要啦，因為小的（三寶）很黏媽媽，爸爸陪睡他們都不要，他們要媽媽，那當然家務就變成是我負責，我一直很相信「Happy Wife，Happy Life.」看到太太開始沒有笑容，感覺很累很疲憊時，我就默默把奶瓶、碗洗一洗，把地板先用黏的滾桶黏一黏再拖一遍，然後我就看到太太看我的眼神稍微不會那麼犀利，我就可以好好安靜睡覺。

問：所以爸爸在家不是老大？媽媽才是老大？

得立：對，媽媽才是老大。

問：如果爸媽吵架，你扮演什麼角色？會扮和事佬把他們隔開？

得立：沒有，我就是躲在房間繼續寫功課。他們自己會拚出勝負，他們不常吵架，我們家滿和諧的。

萬安（急忙解釋）：現在忙顧兩個小的，也很難有時間吵架，因為我們家裡階級制度很嚴謹（笑）。

問：深夜食堂父子聊些什麼？

萬安：晚上八點吃飯時，我覺得他都是有點應付應付，他能夠應付我，我已經很滿足，他不會拒絕我。每次我傳訊息給他說這個什麼什麼，你要注意什麼，我都覺得我很用心啊，至少有傳訊息，但他回覆都很簡短，都是「ＯＫ」或「好」，我都覺得你可不可以多回一點，青少年對爸爸特別冷漠，其實我太貪心了，有ＯＫ就不錯了，他可能覺得跟媽媽比較好聊，我沒有像我太太這麼會跟兒子聊天，有時候他跟我講什麼，我也說喔這樣子，不知道怎麼接下去，深夜食堂至少讓我們維持父子間的對話。

得立：青少年之間講話是不會只回一個字啦，但我們青少年對家人回應都是這樣，或應該是說，我已經先跟媽媽講了，爸爸通常就是比較晚回來，我通常都會說，那媽媽妳去跟爸爸講。

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