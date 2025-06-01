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世界拳擊聯盟強制性別檢測 台灣選手林郁婷恐受影響

編譯周辰陽／台北1日電
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2024年巴黎奧運阿爾及利亞拳擊金牌得主選手凱莉芙(右圖)必須接受基因性別篩檢，才能參加由拳擊運動新管理機構主辦的未來賽事。台灣選手林郁婷(左圖)也面臨國際社會的質疑與關注。(路透、美聯社)
2024年巴黎奧運阿爾及利亞拳擊金牌得主選手凱莉芙(右圖)必須接受基因性別篩檢，才能參加由拳擊運動新管理機構主辦的未來賽事。台灣選手林郁婷(左圖)也面臨國際社會的質疑與關注。(路透、美聯社)

美聯社報導，2024年巴黎奧運阿爾及利亞拳擊金牌得主選手凱莉芙（Imane Khelif）必須接受基因性別篩檢，才能參加由拳擊運動新管理機構主辦的未來賽事。

世界拳擊聯盟5月30日宣布，所有運動員皆須接受強制性別檢測，宣布該政策時，特別提及凱莉芙，稱她必須通過篩檢，才能獲准參加任何未來賽事，包括6月在荷蘭舉行的恩荷芬拳擊杯。

世界拳擊聯盟聲明中指出：「強制檢測的引入將成為『性別、年齡和體重』新政策的一部分，旨在確保所有參賽者的安全，並為男女選手打造公平競爭的環境。」選手所屬的各國協會將負責負責檢測管理，並將結果提交世界拳擊聯盟。

報導提到，凱莉芙在2024巴黎夏季奧運贏得一面金牌，但她和另一位金牌得主、台灣選手林郁婷，皆面臨國際社會的質疑與關注。

奧運拳擊項目的前管理機構、由俄羅斯主導的國際拳擊協會（IBA），聲稱凱莉芙與林郁婷未能通過未明確說明的資格測試，取消了兩人參加該協會主辦的2023年世界錦標賽資格。

IBA因長期劣跡與爭議遭到停權後，國際奧會接手舉辦過去兩屆奧運拳擊賽事，並沿用以往奧運採用的性別資格規則。根據這些標準，凱莉芙和林郁婷均具備參賽資格。

凱莉芙計畫6月赴恩荷芬重返國際賽事，作為她衛冕2028洛杉磯奧運金牌計畫的一部分，但部分拳擊選手及所屬協會已公開反對她的參賽資格。世界拳擊聯盟雖已暫時獲准取代IBA，成為洛杉磯奧運拳擊管理機構，卻面臨來自拳擊選手及所屬協會的巨大壓力，要求制訂性別資格標準。

美聯社指出，世界拳擊組織的這項決定，是奧運性別資格政策動盪時期的最新進展。跨性別選手參與體育運動的議題已成為國際熱點，美國總統川普和其他保守派世界領袖多次對此發表意見。

巴黎奧運 林郁婷 洛杉磯

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