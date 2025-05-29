「青青子衿」作者陳曉林辭世 憾兩心願未了

以散文集「青青子衿」風靡一時的作家、出版人陳曉林，26日在台北辭世，享年76歲。(圖／楊樹清提供)

以「青青子衿」風靡一時的作家、出版人陳曉 林，26日在台北辭世，享年76歲。作家楊樹清表示，3年前陳曉林罹患攝護腺癌第3期，動了手術從鬼門關走回來。當時他表示有兩個心願未了，一是出版古龍全集、二是出版龔鵬程全集，可惜兩個心願都沒有完成。

陳曉林台大電機系畢業，美國哈佛大學 碩士。曾任中國時報人間副刊主編、民生報總主筆，創辦風雲時代出版社，他的文筆豪放犀利，建中高二時即以「覆霄霄」一文轟動文壇。

之後他讀台大電機，再從理工轉向文學、專攻近代中西思想史，1977年出版「青青子衿」更轟動一時，其後出版「吟罷江山」、「劍氣簫心」、「壯歲旌旗」等知性散文，頗受歡迎。

陳曉林不只寫作，也主持「風雲時代」，企畫主編許多歷史小說與武俠小說。

楊樹清說，就讀國中時，陳曉林飽滿民族情懷的「風雲時代」席捲書市，人手一冊，他也在那時成了書迷。