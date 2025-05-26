世壯運／全球最年長羽球選手 104歲林友茂曝看美女長壽但有3條件

金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」104歲的林友茂（右）26日與台灣金牌羽球選手李洋（左）組隊出賽。（記者曾吉松／攝影）

由金氏世界紀錄認證全球最年長羽球 選手，104歲的羽球老頑童林友茂今天(26日)與金排國手李洋搭檔於世壯運賽場進行表演賽，而先前他與輝達 執行長黃仁勳 分享長壽秘訣「多看美女」，他今天解釋，當天還有三個附帶條件，包含「眼動手不動、心動不行動、上動不下動」，要保證女生安全。

26日比賽104歲林友茂搭檔李洋對上李洋父親李峻淯、李洋啟蒙教練鄭永成，雙方打11分制表演賽，雙方過程有來有往，林雖然已年過百旬，但身體仍相當靈活，好幾次都能防守回擊對方的球，現場觀眾也給予熱烈回應，終場已11比9擊敗李峻淯、鄭永成，拿下表演賽勝利。

台灣金牌羽球選手李洋26日出賽世壯運。（記者曾吉松／攝影）

李友茂表示，對於自己今天表現很滿意，看到李洋跟他搭檔，上場前就很有信心讓為勝算50%，也誇讚李的球很凶狠，讓他輕鬆很多，「頭盡量低下去，讓他打」，雙方默契很好。

李友茂說，自己宣傳世壯運後，很多人都要跟他拍照，笑稱「以後出門都要變裝了」，從50歲開始從事羽球運動，每年都會號召兒子、媳婦以及孫子參與每年的清晨盃羽球賽，當出現殺球、救球等，台下都會有掌聲，他也很享受其中，自己維持每周打三次羽球的習慣。

而日前他與輝達執行長黃仁勳分享長壽秘訣「多看美女」也掀起話題，林友茂說，多運動、唱歌、跳舞、說好話、做好事還有多看美女，澄清「看美女不是我發明，很多媒體都有講」還有三個條件，「眼動手不動、心動不行動、上動不下動」，保障女生安全。