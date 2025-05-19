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蔡英文訪英重返母校LSE 發表演說：台灣值得信賴

記者張文馨／台北19日電
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前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。（取自蔡英文臉書）
前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。（取自蔡英文臉書）

赴歐洲訪問的前總統蔡英文，昨在臉書分享重返母校英國倫敦政經學院（LSE）的心情，除感念母校培養，讓自己成為稱職的貿易談判代表，她並表示，台灣不僅可以、且應在尋求全球新平衡過程中，扮演更積極角色；台灣已在多次動盪時刻中展現韌性，自證是值得信賴的夥伴。

蔡英文訪英期間，受邀赴國會及劍橋大學演說，也重返倫敦政經學院，回憶求學時光。她表示，上次來到倫敦政經學院已是十多年前，能在擔任總統8年後再回母校，對她來說意義非凡。

蔡英文重返母校之際，仍有網友質疑蔡的論文真實性，在臉書留言要蔡「記得拿論文回來」。但是也有網友反擊表示，蔡在母校演說，終於打臉那些質疑蔡學歷的「蛋頭」。

蔡英文在英國期間，除受邀赴英國國會及劍橋大學演說，也重返倫敦政經學院，回憶求學時光之餘，她也以「在重塑秩序的時代：台灣作為穩定力量的角色」為題，發表演說。

蔡英文表示，台灣能走過每次全球貿易，在於台灣從未倒退到保護主義的思維；而是鞏固經濟基本麵，強化產業競爭力。

蔡英文表示，在每次的關鍵轉折點上，台灣都大力投資人力和基礎建設，支持企業自我升級，重新定位供應鏈角色，提升整體韌性與效率；正是這種積極面對挑戰的態度，使台灣能夠在面對中國「紅色供應鏈」的競爭時，另闢蹊徑，當中國企業以政府補貼進行削價競爭時，台灣企業不參與「價格戰」，而是致力於在全球供應鏈中，成為不可或缺的關鍵零組件提供者。

蔡英文表示，這種策略就是「隱形冠軍」策略，台灣企業專注於利基市場，在這些領域提供最優質的產品與最可靠的服務，成為全球供應鏈中不可或缺的夥伴；而台灣已是世界上隱形冠軍密度最高的國家。

蔡英文表示，台灣過去因應全球貿易體系多次調整的經驗，也讓台灣更有信心應對目前美國政府以關稅為手段、希望縮小貿易逆差的政策；「我相信，現任台灣政府將全力以赴，積極與美國展開建設性對話，協助產業調整，維護國內經濟與金融穩定，讓台灣繼續保持競爭力，並持續對全球貿易體系作出貢獻，成為世界可靠的夥伴。」

前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。（取自蔡英文臉書）
前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。（取自蔡英文臉書）
前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。（取自蔡英文臉書）
前總統蔡英文在臉書分享她重返母校倫敦政經學院（LSE）。（取自蔡英文臉書）

蔡英文 供應鏈 關稅

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