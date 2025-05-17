我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾瑪史東坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

黃仁勳抵台先衝理髮店 再赴台積團隊晚宴

記者吳康瑋／台北17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）16日抵台後，晚間率先與台積電董事長暨總裁魏哲家（左二）在台北共進晚餐，離開時黃仁勳特別秀出他在餐廳購買的產品。（中央社）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）16日抵台後，晚間率先與台積電董事長暨總裁魏哲家（左二）在台北共進晚餐，離開時黃仁勳特別秀出他在餐廳購買的產品。（中央社）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天下午搭乘私人專機抵達台灣，首站便前往位於文華東方酒店旁，為他設計髮型的愛店「Manorsalon 」，由老闆王永泰親自為他理髮，而黃仁勳面對大批粉絲的熱情支持，也笑著大方與民眾合影。

事實上，黃仁勳近8年每次返台，都會到固定來到這家Manorsalon剪髮，王永泰坦言，黃仁勳自從2017年11月起，每次返台參加國際電腦展，都會來店裡找他理髮，他每次都會「特地清場」，並準備一間VIP室，讓黃仁勳可以安安靜靜地剪髮，避免被旁人打擾，並且這一剪就剪了七、八年。上次回台時，也帶著家人前來修剪頭髮，因此他自己也替黃媽媽服務過。

王永泰指出，他從2017年開業至今，回憶起自己過去首次看到黃仁勳，他笑稱，「其實當初我並沒有發現他是大老闆」，事實上他在店內給人的印象，一直都是溫和有理，舉止態度謙虛，因此在他為其剪完頭髮後，仍沒有意識到他是擁有全球影響力的科技大老。

他笑稱，當時替黃仁勳剪完頭髮後，他就直接前往當年的國際電腦展，直至這時他才在員工提醒下，認出電視中的那個人的髮型與自己剛剪完的頭髮一模一樣。

黃仁勳抵台後行程滿檔，昨晚和晶圓代工廠台積電董事長魏哲家團隊約十人在台北市私廚共進晚餐，並預告今日宴請供應鏈夥伴、和張忠謀夫婦晚餐，也將參與世界壯年運動會並擔任聖火手。

黃仁勳 台積電 張忠謀

上一則

核三今停役 台灣進入無核電時代 卓榮泰：重啟在未定之中

下一則

台灣黑熊族群擴張 移往低海拔「人熊共處」成挑戰

延伸閱讀

世壯運黃仁勳壓軸 府急派蕭美琴出席 藍：只想蹭黃聲量

世壯運黃仁勳壓軸 府急派蕭美琴出席 藍：只想蹭黃聲量
與台積電團隊晚餐暢談3小時 黃仁勳讚氣氛很棒

與台積電團隊晚餐暢談3小時 黃仁勳讚氣氛很棒
台世壯運開幕維安忙翻 她批副總統臨時出席蹭黃仁勳熱度

台世壯運開幕維安忙翻 她批副總統臨時出席蹭黃仁勳熱度
金融時報：NVIDIA擬在上海設研發中心

金融時報：NVIDIA擬在上海設研發中心

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋