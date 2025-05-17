黃仁勳抵台先衝理髮店 再赴台積團隊晚宴
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天下午搭乘私人專機抵達台灣，首站便前往位於文華東方酒店旁，為他設計髮型的愛店「Manorsalon 」，由老闆王永泰親自為他理髮，而黃仁勳面對大批粉絲的熱情支持，也笑著大方與民眾合影。
事實上，黃仁勳近8年每次返台，都會到固定來到這家Manorsalon剪髮，王永泰坦言，黃仁勳自從2017年11月起，每次返台參加國際電腦展，都會來店裡找他理髮，他每次都會「特地清場」，並準備一間VIP室，讓黃仁勳可以安安靜靜地剪髮，避免被旁人打擾，並且這一剪就剪了七、八年。上次回台時，也帶著家人前來修剪頭髮，因此他自己也替黃媽媽服務過。
王永泰指出，他從2017年開業至今，回憶起自己過去首次看到黃仁勳，他笑稱，「其實當初我並沒有發現他是大老闆」，事實上他在店內給人的印象，一直都是溫和有理，舉止態度謙虛，因此在他為其剪完頭髮後，仍沒有意識到他是擁有全球影響力的科技大老。
他笑稱，當時替黃仁勳剪完頭髮後，他就直接前往當年的國際電腦展，直至這時他才在員工提醒下，認出電視中的那個人的髮型與自己剛剪完的頭髮一模一樣。
黃仁勳抵台後行程滿檔，昨晚和晶圓代工廠台積電董事長魏哲家團隊約十人在台北市私廚共進晚餐，並預告今日宴請供應鏈夥伴、和張忠謀夫婦晚餐，也將參與世界壯年運動會並擔任聖火手。
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