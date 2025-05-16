黃仁勳專機抵台 親曝：台灣仍將是全球科技生態中心

剛結束中東行程，輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）下午搭專機飛抵台北松山機場，他穿著黑色T恤、黑褲簡潔造型，在多名保鏢陪同下步出松山機場商務中心大門。（記者林俊良／攝影）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 16日為參加台北國際電腦展（COMPUTEX）親自抵台，面對大批媒體的等候，黃仁勳直言，今天晚上要跟魏哲家吃飯，明天晚上則會安排跟張忠謀吃飯。被問到對台灣的看法，他直言，即使全球面臨貿易協商、關稅與地緣政治挑戰，當這些重組與調整結束後，台灣仍將會是全球科技生態的中心，「我對此非常肯定。這裡有太多聰明、有創新精神的公司，我完全相信台灣會持續蓬勃發展」。

黃仁勳近日才剛拜訪中東並獲得大單合作，對此，他也直言，「團隊正在與沙烏地阿拉伯的第一AI 人工智慧公司Humane進行合作，而這也代表了沙國與王儲對AI重視。而藉此次合作，我們不只是會協助當地了解完整AI的基礎架構，也會在幫助沙國建立整體AI生態系，提升當地人口的技能，使當地民眾、專家都更了解AI、並能使用及應用AI。他坦言，這裡的生態系與我們的技術夥伴獲得的資源都非常豐富，而他們正位於這波AI發展的核心。未來我們在這裡還有很多的新計畫、也將有更多的新夥伴，因此我們也必須長期支持他們」。

談到川普 新政，黃仁勳指出，自己長期以來的願景是要讓美國的產業體系朝「重工業化」來邁進。雖然美國過去一段時間逐漸減少了對製造業的重視，不過川普的政策正好成功扭轉了這一點，而自己認為，他正在做的事情完全正確。每個國家都需要某種程度的智慧產權、知識密集產業、資訊產業、藝術相關產業，以及製造業與服務業，想要讓這些事情，全部都達到真正的平衡，唯有讓整個經濟體系，一起真正的向上茁壯才能。所以自己非常支持川普的作法，也認為他這麼做會成功。

據悉，這次返台是黃仁勳自一月初來台以來，再度來台，而市場也傳出黃仁勳將於17日邀請供應鏈夥伴聚餐，地點將訂在他的愛店、懷舊台菜「磚窯古早味懷舊餐廳」，而這次宴請的夥伴，預計將有台積電、鴻海、廣達等大廠代表，幾乎所有台鏈代工上下游大廠都是座上賓，而他在聚餐前，也將於今天先跟台積電魏哲家碰面、吃飯，不過對於地點，他則繼續保密，並笑稱：「我不能告訴你在哪吃，因為你會跟來，我覺得那張桌子不夠大」。引發市場關注。