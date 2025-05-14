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綜藝教父王偉忠 vs. 政壇馬景濤黃國昌 說男人的委屈

記者程平、李成蔭、林新輝／台北14日電
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王偉忠（左）是電視教父，黃國昌（右）從小就喜歡看劇，兩人聚在一起聊綜藝戲劇、人生成長，也觸及政治議題。（記者曾原信／攝影）
王偉忠（左）是電視教父，黃國昌（右）從小就喜歡看劇，兩人聚在一起聊綜藝戲劇、人生成長，也觸及政治議題。（記者曾原信／攝影）

王偉忠，台灣影視圈知名製作人，無數作品轟動華人圈，譽為「電視教父」。黃國昌，成名於三一八學運，變成台灣政壇第三勢力的代表性人物。表面風光成功，都有不為人知的委屈，委屈成為他們進步的動力。

記者問（以下簡稱問）：成功的男人在鏡頭前總是光鮮堅強，有不為人知的委屈嗎？

王：難忘兒時吃饅頭夾豆腐乳

王偉忠（以下簡稱王）：男人的委屈啊！哈哈哈哈，很多啊。我在眷村長大，我們的眷村跟軍隊一樣講階級的。以前空軍附小有忠班、孝班、仁班，忠班是飛行的，孝班是地勤軍官，仁班是士官兵的，從小就有階級差別待遇。小時候出去玩，空軍小孩有很多很讓人羡慕的補給品、美軍給的好東西，他們吃的吐司裡面有夾肉、美國火腿。我呢？我的是饅頭加豆腐乳，有一次我們幾個小鬼去吳鳳廟玩，他們拿出令人流口水的三明治，我看了就很火，回家跟媽發脾氣，「人家吃三明治，我吃饅頭豆腐乳，好委屈」，被媽臭罵了一頓，「幹什麼，餓死你了啊」。可是委屈也是溫馨溫暖之所在，下次出去玩，我媽就幫我切成兩個饅頭片，只不過還是夾豆腐乳。

等等，我想起來了，有個同學，他應該讀忠班的，後來轉到我們班，因為他報到晚，他是大隊長的兒子，有次同學的父親從關島買了件衣服，就是在西部片常看到約翰韋恩穿的流蘇衣服，這同學穿到學校，坐到我前面，我看他一身流蘇衣服就火了，拿剪刀把流蘇給剪了，結果當然就幹架啦。

哈，我現在對兒時的委屈印象還是很深刻。不過這就是眷村的生活記憶，大家都是這樣長大，儘管物質不如人，我是快樂長大。

後來離鄉到台北讀書，南部孩子到台北來什麼都不認識，心裡苦悶啦。我一直想進電視台，到華視實習很拚的啊，就很想表現。你們知道「彈袋燈」嗎？實習的人都要背，我就背彈袋燈，跟他們一起出外出工作。那個電池，沒人教我怎麼用，可是又怕自己表現不好，就硬掰，把它掰斷了。

前輩看到斷了就罵「誰搞的」，掰斷事件對我影響很大，這是長大後的委屈。後來愈做愈好，人一紅就神龍附體，沒什麼委屈了，現在換我給別人委屈，哈哈哈。

黃國昌（以下簡稱黃）：我爸爸為了我搬離汐止到新店，希望給孩子比較好的生活，我爸在汐止先是做農夫，後來做礦工，再後來做染布生意，工廠在淡水，他每天早上6時就要出門，我從小就養成習慣五時半起來，陪爸吃早餐，他去上班，我去上課。我爸在紡織工廠上班是從最低階的工人一步步往上爬，爬到了廠長位置。

他的老闆可能是胃口大了，在三芝蓋外觀很像太空造型的旅館，20幾年前，你們去三芝就會看到海邊有那種像飛碟造型的建物，後來全廢棄了。其實我爸他們公司那時賺很多錢，但是蓋了那個後財務就一蹶不振，結果他們要我爸當擔保人，我爸心好就簽了，後來倒閉，全家陷入愁雲慘霧，我小時候家裡有流氓上門來討債。

後來我爸一度失業，家裡經濟狀況不好，我就陪媽媽去行天宮賣香。在很多人看來，也許是委屈，但我覺得是很難得的經驗。

黃：陪母擺攤躲警察 懂了爸媽委屈

賣香分兩種，一種是你會看到很多歐巴桑，手上拿個提袋，裡面會有三個東西，香、米糕、一組一組的香跟米糕。另外一種是推車子，推車子上面就有比較粗的香，從小到大的蠟燭，那除了米糕以外，還有很多餅乾。

我跟媽媽賣香，辛苦的是我媽，她那時候幾乎天天去，大部分的時間是沒有推車子，只能拿提袋賣香，只有我跟我姐姐去幫忙的時候才會推車。推車子你要占位置。通常是初一、十五大日子我們才會去幫忙，而且一賣就是到通宵，從下午去一直賣到隔天天亮。

那段經驗，對我來講很珍貴，可以看到大家是怎麼相互扶持，警察來了大家一起跑，跑不掉被開罰單大家會平攤。有天賣香時遇到我的老師，他看到我嚇一大跳說：「你怎麼會在這？」我說我跟媽媽來賣香，同學也不知道我賣香的事。我很感謝行天宮，讓我們家在最困難的時候度過那一段時間。同時，賣香的經驗讓我看到了working class實際生活的樣子。我不會把它當成是我人生的委屈，那是我父母的委屈。

問：偉忠哥有火爆大哥大稱號，主席也有「政壇馬景濤」之稱，這是「表演」的一種方式嗎？

王：嗯！應該這樣說，我忘了誰教的，那個時候只要做導演、做製作人就是要像葫蘆畫瓢，可是我不這樣想。我20歲做製作人是很難很難的，在老三台時代做事，你講什麼，沒有人聽，你要跟導播交好。我真的是靠自己的努力，晚上寫劇本，白天工作，搞得肝不好、自律神經失調，自然火氣就很大。

王：不靠大牌打天下 幹架壓住場面

再說回來，我做節目不帶大牌藝人，帶的人都是像小郭、小邰、楊麗音這些從劇場抓來的，胡瓜，還有我同學趙舜、阿西，我帶這些人打天下，就是靠自己方法、自己寫、自己做，真的非常累。

我為什麼做「打開中國電視史」？因為他們記不住詞，我都先自己先講，他們演就好，我偶爾會加一些話，就靠我的方法把他們捧紅，那時候脾氣真的急，沒有辦法，壓力太大。

做綜藝節目我也火爆啊，都是環境使然。另外你要壓住場控，我們要換一個布景，他不讓你換、我們半夜就打架，這事小郭他們都知道啊，把門關起來，乒乒乓乓的，在劇場打架常有的事，就是這樣，沒辦法。可是隨著歲月慢慢地就沒有這種個性了。

黃：看掌權者騙人民 憤怒很難形容

黃：「政壇馬景濤」的意思就是說我很會表演，我要說，那不是表演。你如果問我有什麼委屈，我覺得被政治的競爭對手跟媒體刻意營造那樣的形象，說我是什麼咆哮帝啊、馬景濤，我覺得很委屈。因為我不是會無的放矢的人，也不是會隨便生氣的人，當你看到掌握權力的人，要嘛他不當一回事，要不就繼續欺騙人民，我心中那個憤怒很難形容，跟我私下相處的熟人問我的第一句話：「怎麼跟你在媒體上面的形象差別那麼大？」

我可能還要花一些時間吧，我也在思考，這幾年被冠上這些封號，到底要怎麼樣應對，因為在外面別人常跟我談話就說，你怎麼跟電視上面差那麼多，然後我反問，我在電視上面看起來很可怕嗎？他們說「對」。欸！

黃國昌 王偉忠 太空

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