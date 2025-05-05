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打過抗日、國共內戰…老爹許歷農逝世 享嵩壽107歲

記者程嘉文、鄭媁／台北5日電
「老爹」許歷農（左）4日清晨辭世，享嵩壽107歲；圖為前年新北市長侯友宜（右）上門祝賀許歷農生日。(圖／新北市政府提供)
「老爹」許歷農（左）4日清晨辭世，享嵩壽107歲；圖為前年新北市長侯友宜（右）上門祝賀許歷農生日。(圖／新北市政府提供)

退役上將、退輔會前主委許歷農，昨天清晨於睡夢中在台北榮民總醫院去世，享嵩壽107歲。退輔會與國防部稱，將協助家屬處理治喪事宜。

許歷農是安徽省貴池縣人，1921年4月11日出生，中央軍校16期，曾參加對日抗戰、國共內戰、金門八二三砲戰。歷任師長、軍長、政戰學校校長、陸軍官校校長、六軍團司令、金防部司令等職。1983年接任總政戰部主任，1987年至1993年擔任退輔會主委。

許歷農公職生涯最後兩項職務，都是擔任「救火隊」：原先長期掌握政戰系統的國防部總政治作戰部主任王昇，因作風過度高調，被蔣經國總統調職；許歷農接手後，延續反共反獨基調，喊出口號「三合一敵人」（中共、海外台獨、國內陰謀分子），但不再插手軍外的黨政權力運作。

解嚴後，過去被犧牲權益的老兵頻頻上街，甚至包圍行政院。與榮民有特殊感情的蔣經國大受震撼，撤換退輔會主委張國英，命令許歷農退伍接任。許歷農每周六上午帶著退輔會一級主管，在會內接受陳情，星期天則輕車簡從，走訪各地低收入榮民，靠著誠懇親切態度，化解不少怨氣，贏得「老爹」綽號。

1993年新黨成立，不滿時任總統李登輝統獨立場的許歷農，同年宣布加入新黨，被形容是新黨精神領袖。他晚年創設「中山黃埔兩岸情」論壇，主張兩岸以「中國」的中性稱呼實現統一。

他也發表公開信表示，當初反共是光復國土追求統一，但大陸改革開放後，已摸索出有效治國方案，代替共產主義，所以當初反共理由已不復存在。

台北市前市長郝龍斌回憶，父親郝柏村曾說，要說戮力從公、無私無我，他比不上許歷農將軍。郝龍斌還說，他與「許老爹」最後一次餐敘是在去年10月底，當天許精神好，談興高，席間打了個比方：「公說公有理，婆說婆有理，你過你的年，我過我的年」，此一妙喻延伸到國內政治、兩岸關係，甚至當前國際情勢，都非常有哲理；他的幽默、智慧及樹立的典範將永遠留存。

中廣前董事長趙少康稱，許歷農在國民黨中常委任內，對黨主席李登輝宣稱「政治人物不是要錢就是要官」難以苟同，毅然加入新黨，義正詞嚴，雪中送炭，「許老爹加入，威力堪比50萬大軍」。

新黨前發言人王炳忠說，許歷農為人謙和毫無架子，外界將重點放在高壽，卻很少關注他不計毀譽也要引領正確方向的擔當。

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