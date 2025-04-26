我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

台作家潘松帶91歲辭世 生前不懼威權仗義上書遭懲處

中央社／台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾出版「熙攘之間」、「黑白道台灣」等長篇小說的教師作家潘松帶18日辭世，享壽91歲，家屬26日表示，潘松帶告別式預計5月1日舉行。（圖／潘罡提供）
曾出版「熙攘之間」、「黑白道台灣」等長篇小說的教師作家潘松帶18日辭世，享壽91歲，家屬26日表示，潘松帶告別式預計5月1日舉行。（圖／潘罡提供）

曾出版「熙攘之間」、「黑白道台灣」等小說的教師作家潘松帶18日辭世，享壽91歲，他生前挑戰威權、上書教育單位取消莫名政策，竟遭懲處，猶如他筆下的「黑白道台灣」，家人盼彰化縣府還潘松帶一個公道。

潘松帶長子、南藝大應用音樂學系系主任潘罡接受訪問表示，他曾約略聽過父親談及此事，但直到近日整理父親遺物，親睹文件，包括潘松帶上書當時教育部長李煥的書信內容、教育部的回函、教育部指示省教育廳與彰化縣府調查的公文、彰化縣府懲處公文、教育部致歉函等，才明瞭父親當時的正直與勇氣，也對父親的遭遇格外不捨。

潘罡指出，根據相關資料，時任副總統的謝東閔曾推崇「論語」，認為要「更普及教育、端正德性」。由於謝東閔是彰化人，當時的彰化縣府僅憑這樣幾句話，於1982年通令全縣小學開始進行「論語教學實驗」，實驗歷時6年，基層教育單位苦不堪言。

潘罡表示，潘松帶1986年2月具名寫信給李煥，教育部在3月回函給潘松帶，同時要求省教育廳調查當中「諸多弊端」，逼使彰化縣政府調整若干作法來減輕師生負擔，但縣府卻以「越級報告」為由，記潘松帶申誡，讓他拿不到年度考績獎金，同時無法以優良教師資格獲得退休

潘松帶生前曾以小說方式，描述他在兩岸三地的見聞遭遇，以及小人物不由自主的命運，學者黃錦珠在書評中認為潘松帶的著作捕捉了他「不渝不折」的人格。

潘罡強調，潘松帶一輩子以對抗欺負弱小的強權為傲，對於他質疑「論語教學實驗」遭到不當懲處，潘家認為縣府有必要還潘松帶一個公道。潘松帶告別式訂5月1日舉行。

彰化縣府教育處表示，本案因年代久遠，將先查詢相關資料後，再研議後續處理方式。

教育部 退休

上一則

凱道雨中「戰獨裁」藍喊25萬人與會 韓國瑜發15字心聲

下一則

藍「反獨裁」遊行 有人特地返台上凱道吼出怨氣

延伸閱讀

川普政府盯上新目標 柏克萊加大數億外國資金遭調查

川普政府盯上新目標 柏克萊加大數億外國資金遭調查
冷眼集／司法墮落 綠色罷免刀專砍異己

冷眼集／司法墮落 綠色罷免刀專砍異己
柏克萊加大外國資金未如實申報？ 教育部調查

柏克萊加大外國資金未如實申報？ 教育部調查
教育部5月起追收530萬人拖欠學貸 直接從薪資扣除

教育部5月起追收530萬人拖欠學貸 直接從薪資扣除

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片

邱瓈寬確定獲恩師逾億遺產 她告裴祥泉手足不能繼承敗訴

2025-04-21 15:36

超人氣

更多 >
三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友

三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
華人來美探親 被限6個月內離境 否則吊銷旅遊簽證

華人來美探親 被限6個月內離境 否則吊銷旅遊簽證