邱瓈寬告恩師手足不能繼承遺產 敗訴確定

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉三名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。(本報資料照片)

知名製作人邱瓈寬的恩師、已故製片裴祥泉10年前過世，遺囑將逾2億台幣遺產權給邱瓈寬、製作人楊智明，裴祥泉胞妹提告確認遺囑無效，最高法院判決敗訴確定。邱瓈寬、楊智明則向裴祥泉三名兄弟及妹妹提告確認繼承權不存在訴訟，最高法院認為無從證明兄弟、妹妹對裴祥泉有重大虐待或侮辱情事，判決邱瓈寬、楊智明敗訴確定。

裴祥泉2015年5月23日死亡，代筆遺囑交代分配給「楊胖30%，阿寬（邱瓈寬）30%，漢星公司員工20%」，且「家裡人一毛錢都不給」，裴祥泉胞妹裴祥麟提告，欲確認哥哥的遺囑無效，最終敗訴確定。

邱瓈寬、楊智明2019年以裴祥雲、裴祥麟、裴祥風為被告，控恩師的妹妹、哥哥、弟弟對他構成重大的精神虐待，且裴祥泉在遺囑中表示拒絕交付任何遺產給3人，提確認繼承權不存在訴訟。

邱瓈寬、楊智明主張，裴祥泉2015年1月21日立下遺囑「我孤家寡人，沒家庭，沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，且楊探望時詢問是否要將遺產留給妹妹、哥哥、弟弟，裴祥泉也回答「不要、都不要給」，明確表示三名兄弟、妹妹不得繼承遺產。

邱瓈寬、楊智明指控三名兄弟、妹妹和裴祥泉毫無感情、疏遠冷漠，長年沒有來往，每到病房探視都被裴祥泉疾言驅趕，兄弟三人也不知道裴祥泉是虔誠佛教徒，喪禮時還要求用基督教儀式，也不願支付單獨清洗大體費用，直至知悉不收奠儀，得知沒有收入，才將喪事推給他們。

兩人指控裴祥麟欠債累累，只在借錢周轉時才會與裴祥泉聯絡，甚至侵吞裴祥泉要給父親的安養院費用；妹妹每次到醫院探視，都被裴祥泉飆罵、要求離開，甚至將裝有排泄物的垃圾桶放在距離裴祥泉頭部5公分的桌上，使裴祥泉不堪熏擾，已有重大侮辱情事。

裴家兄妹反駁，邱瓈寬、楊智明貪圖繼承裴祥泉的遺產，干擾他們的合法繼承權，且邱瓈寬、楊智明不讓他們接觸、探視裴祥泉，他們也不知道有遺囑存在，連裴祥泉骨灰都不知道被放在哪裡。妹妹曾親自到醫院擔任看護，照顧裴祥泉40多天，更替裴祥泉換尿布，移動垃圾桶是為了方便丟棄尿布，請求駁回訴訟。

一審認為，兄弟姊妹與裴祥泉久未往來、疏遠冷漠，或換完尿布未將垃圾桶移回原處，與民法規定「重大虐待或侮辱情事」要件有差別，當裴祥泉生病住院，或需要簽署同意書，三名兄弟、妹妹雖年紀均已超過60歲，也都立即探視、協助，顯見手足之情仍在，判決邱瓈寬、楊智明敗訴。

邱瓈寬、楊智明上訴，二審認為裴祥泉雖透過遺囑表示三名手足「不得繼承」，但邱女和楊所舉的事證不足以認定三名手足對裴祥泉有重大虐待或侮辱情事，仍判兩人敗訴。案件上訴，最高法院駁回邱女、楊的上訴，全案確定。