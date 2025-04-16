小野、吳念真相交半世紀如今要避嫌 對談破冰大吐槽

被吳念真（左）形容為「一個在朝，一個在野」的兩種身分，讓兩位好友在李遠（右）擔任文化部長後便不曾見面，直到此次對談才破冰。(記者余承翰／攝影)

人生走到70歲，小野和吳念真在職場的位置首次有了必須避嫌的距離。被吳念真形容為「一個在朝，一個在野」的兩種身分，讓兩位好友在李遠上台擔任文化部長後便不曾見面，直到此次對談才破冰。吳念真雖然不斷調侃小野「要把西裝的成本賺回來」，但被問到在告別式上會如何為老友的一生下註解時，他忍不住說出真心話，心疼小野從事文化工作「一路辛苦」。

好友出來當官

吳念真：帶種！我第一次服他

記者問（以下簡稱問）：小野被徵詢當部長時，有問過吳念真的意見嗎？

吳念真（以下簡稱吳）：怎麼可能？我那時看到消息，覺得：靠！帶種！我第一次佩服他。都幾歲的人還去承擔這種職務。我光想到當部長開會開不完，我就快死了，因為我是一個很怕開會的人。幾歲了，你要不要享享清福啊。台灣官員不好當，民逼官反，官不聊生。

小野（以下簡稱野）：因為那個位置要保密到最後，連我孩子都不曉得。

吳：很多人說，小野當部長了，你跟他很熟啊，很多計畫可以跟他說。我說不對，我的朋友當官時，我唯一告訴自己的是「離他遠一點」，不然很多人會講你們關係怎麼樣。而且最好不要去找他。我對這個部長最大的期待是能不能做久一點，因為他好像新買了很多西裝哦，西裝的成本要賺回來呀。

野：我老婆第一次只買一套西裝。她說我可能只做一個月，說你做完一個月再買第二套，冬天來的時候再買冬天的西裝。（吳：現在買太多了）做滿三個月後可以換皮鞋。她完全對我沒信心，因為覺得我是一個會闖禍的人，怎麼可以到政府機關做事？我去買了兩雙皮鞋，因為做了大概七個月，算一算可以買新皮鞋了。

最拿手的能力

小野：他是創作者我擅長溝通

吳：有一點我真的佩服他。開會時，我一聽到什麼不合理就會覺得這是笑話，常常很快發言、然後東西收收就走。但他會留在裏頭鬼混、把它弄成。我舉一個例子就是「光陰的故事」。有一年明總（明驥）問我們要不要拍恐龍 電影，我聽了就笑出來覺得不可能，應該要高科技配合。但他在我旁邊說同意，我覺得你是頭殼壞去，東西拿一拿就走。然後他出來把我罵一頓，說你總要有理由先把預算拿下來。

野：我說要拍恐龍把預算騙到以後，找了四個導演寫故事送出去，每一段都有恐龍，可是拍出來只剩下一個導演一個夢境裡面有恐龍。（吳：對，他手上有一個恐龍玩具，還有夢見恐龍動一下），其他三段都沒有恐龍。電影剛拍出來被人家當成笑話看，說找四個學生拍四段學生片絕對不賣。（吳念真：結果很賣。）

問：小野曾說，如果這一生的工作都是編劇「多麼美好」，而吳念真目前都還在編劇。吳念真會覺得「一生都在編劇」很美好嗎？

吳：可見這個國家有問題啊，七十幾歲的人還在做編劇。

野：我寧願做點像我現在的角色，不是編劇，但可以幫別人拍拍手。我很早就這樣想自己，不是每個人一定要做創作者，而是要選一個比創作者能力還要好的能力。我從小就覺得我最好的能力不是創作。初中老師跟我說，我最好的能力是溝通、表達還有領導。

吳：靠么，溝通和表達不是編劇的能力嗎？

野：在中影時，念真曾經讚美過我一個能力，他現在忘記了。開會時老闆說已經不想再拍片了，我會再講個兩點然後突然舉手說，老闆，我們有個idea要拍，老闆很難拒絕就說好吧。我走出來時，吳念真說哇你的tempo抓得剛剛好。你有沒有講過。

吳：他快睡著了，然後你說要拍東西，他只好答應。

野：我會在時機非常成熟的時候舉手，我會一直觀察一直忍耐到可以出手就出手。念真不會想那麼多啦，他的個性比較是創作者，他在他的創作領域非常快樂。

如果位置互換

「我想去立法院幹譙(台語，開罵之意)所有人」

問：如果你們位置互換，吳念真變成文化部長，最想做的一件事是甚麼？

吳：我想去立法院幹譙所有人。但他不會啊。

野：我是忍耐啊。我想我只要闖過這一關，我老婆就會繼續給我買皮鞋和西裝。我在中影就是這種心理，只要忍耐完了，我就會成功。這大概跟我小時候的成長經歷有關，在我爸爸這樣的壓力下，一定是非常壓抑。

吳：也許就是因為他把自己的事情一步一步在壓力下完成，這就是他人格一個很強大的特色。

去對方告別式

小野有個陰謀 吳：一路辛苦啦

問：如果參加對方告別式，會在告別式上說什麼？

野：我本來希望吳念真先得老年痴呆症。等你老年癡呆症，我會開記者會，推著吳念真的輪椅出來跟記者說，我要告訴各位一個祕密，其實所有的「人間條件」都是我寫的。其實我很同情我的弟弟，因為他的人生太辛苦了，我是為了他寫的。然後他就一直點頭，結束……我的人生終於勝利了。然後真的告別式，我會說嘿嘿，話語權在我手上，誰活得久誰的話語權就在手上。

吳：我已經跟小孩交代不辦告別式，他大概沒有機會去講。（小野：不給我機會講）

吳：如果是他的告別式要我上去講，我會說：小野，一路辛苦啦。請繼續保護從事文化工作的人不會像你這麼辛苦。

野：我出第100本書「一直撒野」時，出版社要我找吳念真來。說他現在很紅，他一來第一句話就說，人之將死其言也善，就知道他多希望我死。