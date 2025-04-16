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病況正向發展 陳菊移出加護病房 住自費病房1日上萬元

記者郭韋綺／高雄16日電
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陳菊住在高醫病房，每日自費上萬元台幣。（本報資料照片）
陳菊住在高醫病房，每日自費上萬元台幣。（本報資料照片）

監察院長陳菊去年底在高醫切除腎臟腫瘤，又治療腦血管阻塞，住院迄今已逾4個月，日前前總統蔡英文、副總統蕭美琴突南下探望，引發外界關注陳菊病情是否有變化，院方僅低調回應狀況如常。據了解，陳菊已移出加護病房，轉到自費的國際病房，1天費用上萬元台幣。

陳菊去年底感冒到高醫就診，順便安排例行性健康檢查，發現右側腎臟有一顆3.5公分腫瘤，雖然陳菊沒有不適症狀，但高醫醫療團隊評估後，建議早期介入治療，去年12月21日接受達文西機械手臂切除腫瘤，手術過程順利，術後恢復良好，第2天即可自行下床活動，原先預計術後3至5天出院。

未料出院前一天早上，陳菊突感右下肢無力，高醫迅速組成跨科別專業團隊，1小時內完成檢查確認為左側腦血管阻塞，又立即接受治療清除栓塞，在黃金時間內妥善處置，陳菊健康狀況穩定，恢復意識後，正積極接受復健當中。

對於陳菊病情，院方列為機密保密到家，日前蔡英文、蕭美琴突到高醫探病，引發大家關注陳菊病情是否出現變化，院方雖回應狀況如常，其他並未授權說明。但據了解，陳菊病況朝正向發展，今年3月中左右已從加護病房移出，目前住進國際病房。

高醫國際病房位於高樓層，屬於健保房以外的自費病房，1天費用1萬元台幣左右，空間寬敞，蔡、蕭兩位大人物同時探望，也能容納維安人員隨侍在側。至於陳菊何時能重返監察院崗位，醫界人士透露須視復健情況而定。

監察院長陳菊住院中。（本報資料照片）
監察院長陳菊住院中。（本報資料照片）

陳菊 腫瘤 蔡英文

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