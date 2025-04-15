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逃亡近7年…貴婦奈奈將回台投案 千字信曝捲款潛逃始末

台灣新聞組／台北15日電
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貴婦奈奈先前經營的醫美診所涉嫌惡性倒閉、捲款潛逃，吸金10億元台幣後逃亡加拿大近7年。(本報資料照片)
貴婦奈奈先前經營的醫美診所涉嫌惡性倒閉、捲款潛逃，吸金10億元台幣後逃亡加拿大近7年。(本報資料照片)

網紅始祖貴婦奈奈（本名蘇陳端），先前經營的醫美診所涉嫌惡性倒閉、捲款潛逃，吸金10億元(台幣，下同，約3000萬美元)後逃亡加拿大近7年。有媒體報導，貴婦奈奈表示將於下月返台投案，並指出與男友黃博健已分手，貴婦奈奈更表示，2018年出境離台時，原以為只是短暫出國、躲避恐嚇，卻遭有心人士誤導媒體稱涉及捲款、吸金，也因為台灣發出通緝，她必須在加拿大接受司法調查而無法回國。

據鏡週刊報導，貴婦奈奈近日以LINE主動告知媒體，表明自己願意回台接受司法調查，同時，她也聯繫台北地檢署及調查局，說明將於下個月從加拿大回台投案，並以千字內容詳述她被控吸金詐欺的事件始末，強調自己絕對沒有參與黃博健家族經營的杏立博全診所，從未涉及認為違法行為。

而貴婦奈奈提供的信件中也顯示與黃健博已分手，她以「前男友」一詞稱呼黃健博，然而根據鏡週刊調查，儘管兩人已分手，但目前彼此依然如家人般相處。貴婦奈奈表示，自己與黃健博家族所經營的杏立博全診所毫無關係，從未干涉經營及財務管理等事。

貴婦奈奈和黃博健於2011年合開「杏立博全」醫美診所，2018年間無預警歇業，積欠廠商款項，疑涉惡性倒閉。貴婦奈奈和黃博健與掛名診所院長的黃立雄（黃博健父親）行蹤不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭北檢通緝。

貴婦奈奈指出，2018年11月30日，她原本以為只是短暫出國，至加拿大與黃博健一家會合，躲避恐嚇，卻被有心人士誤導媒體，稱她「捲款潛逃」、「吸金10億元」，民眾誤信後向他們提告，導致貴婦奈奈與黃博健一家的帳戶都被凍結，經濟陷入困境，也沒有電話、網路可與外界聯絡，在一個月後因傳喚未到而被北檢通緝。

貴婦奈奈表示，之所以滯留加拿大7年之久，並非她不想回台，而是不能回台，由於台灣當時是以詐欺、洗錢等理由發出通緝，她必須先在配合加拿大當地的司法調查，證明自己並未涉及不法行為。她表示，多年來自己持續蒐集相關證據，而為釐清遭受的不當指控及照顧年邁雙親，決定返台說明。

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