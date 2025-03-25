台灣前交通部長郭瑤琪 主動脈剝離69歲逝世

前交通部長郭瑤琪。(本報資料照片)

交通部前部長郭瑤琪23日傍晚驚傳主動脈剝離，緊急送往新光醫院治療，住進外科加護病房嚴密觀察，並使用葉克膜等維生系統，但經一晚急救，仍回天乏術，家人於昨天上午11時忍痛拔管，低調處理後事。

中華民國血脂 及動脈硬化學會名譽理事葉宏一指出，主動脈剝離是一種來得又快又急的心血管急症，血液衝破血管內膜，流竄到血管外層與內膜中間形成一個假腔，造成全身血液供應異常，導致器官缺氧壞死，致死率極高。

郭瑤琪傳出噩耗，好友們至病房探望，加油打氣，其多年好友戴章皇鼓勵「妳的冤案還沒昭雪，希望激發求生意志」，但昨天上午，戴章皇於臉書貼文哀悼「醫師確定急救無效。」

69歲的郭瑤琪畢業於成功大學都市計畫學系，赴英國倫敦大學取得都市發展與新鎮開發碩士學位，回台後投入公共建設領域，陸續於台灣省政府住宅及都市發展局、台北市政府等單位服務，曾為台北市政府國宅處首位女性處長，不料，捲入涉貪案件，成為首位入獄的交通部長。

檢調監聽南仁湖集團負責人李清波通話時，提及「送兩罐茶葉，內放2萬美元，作為幫助郭瑤琪兒子出國留學費用」，檢調依此偵辦郭瑤琪涉貪，予以起訴，指控她在其任內受廠商行賄新台幣200萬元(約6萬美元)，護航台北車站商店街招標案。

因收受賄賂，2013年12月5日遭判刑8年、褫奪公權4年定讞，追繳2萬美元，2016年1月15日以罹癌獲保外醫治。

郭始終堅稱自己無罪，認為判決不公，試圖透過司法救濟來翻案，但最後仍遭最高法院駁回。