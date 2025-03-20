誇大療效罰千萬 郭子乾代言違規食藥廣告 連2年榜首

去年違規食藥廣告第一名是AHA關捷挺固立，代言人郭子乾也挨罰。(圖／食藥署提供)

由藝人郭子乾所代言的AHA關捷挺固立因廣告內容誇大不實，遭重罰1124萬元(台幣，下同，約34萬美元)，名列2024年10大違規食藥廣告之首，代言人挨罰216萬元(約6.5萬美元)。該產品於2023年同樣位居違規廣告首位，卻仍持續高調宣傳。

衛福部食藥署昨公布2024年度10大違規食藥廣告，裁處食品、藥物、化粧品違規廣告共計8006件，罰鍰金額3億7765萬元(約1143萬美元)，相較於2023年裁處1萬526件，罰鍰金額4億3202萬元(約1308萬美元)，裁處件數及罰款金額均顯著下降。

食藥署企畫科技組組長許朝凱表示，關鍵在於去年1月31日祭出修正廣告處理原則，廣告違規情況及名人代言加權最高三倍，有效抑止違規行為。

食藥署認為，重罰新制獲得成效，但部分業者似乎不在乎受罰，去年10大違規食藥廣告名單中，樂微生醫國際有限公司就有3件產品上榜，由藝人郭子乾代言的AHA關捷挺固立，遭罰1124萬元，該產品於2023年已被重罰近2000萬元，連續兩年成為食品藥物違規廣告王。

許朝凱表示，AHA關捷挺固立2023年的刊播業者為聯群國際企業有限公司和為格國際企業有限公司，2024年，更換為樂微生醫國際有限公司，但監測結果仍是產品廣告嚴重違規。

名人代言部分，郭子乾連續兩年受罰，前年60萬，去年216萬元。2024年廖峻因代言萬年堂全酵激酶EX，遭罰60萬元。另有肽股力代言人林美秀遭、代言龜鹿杞凍的黃西田、網紅77老大代言超能煥活蘊髮精粹，均遭罰4萬元。

去年10大違規食藥廣告分別為AHA關捷挺固立、原輔堂立順芯、活化勝、PP石墨烯智能氣動塑崩系列、PBF護衛寶、神農太醫堂千金方加味排毒祛濕飲、元氣堂｜苦瓜胜肽複方強化EX膠囊、萬年堂全酵激酶EX、金沛兒蜂胎王純淨奇蹟膠囊、Labelle拉蓓-青春超能纖汁。

分析上述10大違規廣告刊登媒體平台，前9名均在電視台刊播，「Labelle拉蓓-青春超能纖汁」則在網路刊登廣告。