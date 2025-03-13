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向生技公司要「4寶」 吳欣盈討產子臍帶血 索賠1500萬

記者王聖藜／台北13日電
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新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存，事後提告要求返還「臍帶血」等四寶，雙方對簿公堂。(本報資料照片)
新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存，事後提告要求返還「臍帶血」等四寶，雙方對簿公堂。(本報資料照片)

新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存，事後訴訟要求返還。台北地院昨開庭，吳女的律師主張7樣原物返還，超基因的律師認為要求不合理，法官定下月24日再開庭。

吳欣盈2023年1月9日與超基因簽訂60萬元(台幣，下同，約1.8萬美元)契約，吳先付訂金2萬元(約600美元)，同年4月10日超基因通知吳付餘款，未獲回應；7月時，吳女以律師函要求超基因免費提供1500萬元(約45.5萬美元)的產品。

2024年2月6日，超基因發函告知雙方終止契約，並請吳欣盈回覆如何處理後續，10月1日吳女給付餘額後，即對超基因提告。

法院昨天開庭，吳欣盈的訴訟代理人王志超主張，超基因應返還吳女提供的幹細胞等7項「原物」，依吳女與超基因契約關係，因是超基金終止契約，且終止契約為不合法，超基因在民法上即有返還義務。

超基因律師邱筱涵表示，超基因執行幹細胞分離與保存，契約中載明所保存的標的物為提取出的幹細胞，而非吳欣盈所指臍帶血、胎盤、臍帶、羊膜「四寶」等物，幹細胞從臍帶血或胎盤等組織中分離，原始組織就無法保留，是基本事實。

另名超基因的律師李傳侯說，吳欣盈付完訂金即未再付款，超基因依法催告並終止契約關係，不過，畢竟幹細胞是寶貴的東西，超基因還是希望能完整交還吳女。

李傳侯還說，協商移交的過程中，吳欣盈希望能免費提供1500萬元的產品，當時，超基因考量可提供500萬元(約15.1萬美元)產品，另外1000萬元(約30.3萬美元)以做公益方式捐贈，但吳女還是希望提供1500萬元免費產品，吳女為何改變想法，他無法臆測。

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