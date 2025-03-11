白米炸彈客楊儒門 不悔入獄積極拚農業

2004年底一群大學教授到台北看守所會見收押中的楊儒門，並拉布條表達「炸彈客非詐彈客」。(本報資料照片)

「開放稻米、美牛、美豬、核食…台灣農業貿易談判從未站在農民立場，完全是政治處理。」抗議政府開放稻米進口的「白米炸彈客」楊儒門直言，美國來談的都是農民相關團體，台灣上談判桌的幾乎沒有基層農民代表，政府長期如何看待農業、對農民的重視程度，可見一斑。

2022年台灣成為世界貿易組織（WTO ）會員後，政府開放美國稻米進口導致國產稻米價格崩跌，「穀賤傷農」引發農民抗議。2003年底，大台北地區出現訴求「不要進口稻米、政府要照顧人民」的土製爆裂物，因附上一小包白米，犯嫌被冠以「白米炸彈客」之名。

一年來，「白米炸彈客」陸續在公園內公廁、路旁公共電話亭、火車站或捷運站廁所、立法院及教育部旁人行道等處放了17顆炸彈，雖然爆裂物未造成人員傷亡，但警方唯恐炸彈客犯行轉趨惡劣，2004年11月25日公布犯嫌影像並提供50萬元台幣檢舉獎金，當晚楊儒門由弟弟載到警局檢舉、自首。

「我在部隊學會製作炸彈，但絕不傷人。」楊儒門表示要求政府不要進口稻米、照顧人民及關懷弱勢族群，但屢向立法院、行政院陳情都石沉大海，出於激憤才採取放炸彈手段。

社運及農運團體認為，台灣「糧食主權」已成了政府參與WTO犧牲品，「白米炸彈客」是惡政下的悲劇產物，發起萬人大會師聲援。不過台北地院認為，如果每個人為表達訴求都像楊儒門般採取激烈手段，將使社會動盪不安，判刑七年六月；聽判的聲援團體群情激憤高喊「楊儒門無罪，政府才有罪」。

二審終結辯論庭，時任台聯立委賴幸媛出庭證稱，她以國安會諮詢委員身分參與台美稻米談判，美國原本要求台灣提高開放稻米進口上限、降低配額外的稻米關稅，白米炸彈事件發生後，美方理解台灣民間對稻米開放的反應，最後未再堅持訴求，「這是1971年以來，台美談判唯一成功的例子，白米炸彈客事件有正面效果」，合議庭認為楊儒門行為「情可憫恕」，改判五年十月、併科10萬元罰金，因檢辯雙方未上訴，全案定讞。

2007年6月19日，時任總統陳水扁 宣布特赦楊儒門，被關押938天的楊儒門步出花蓮外役監，對媒體說「將來我要為農民多做點事」。

楊儒門出獄後，積極推廣農業，十多年前以「踩進土裡、讓稻米有色彩」理念在金山、萬里、石門推廣不用農藥的友善耕作「彩田米」，再以複合式農村生態系為架構，營造水稻梯田及生態池，還養水牛耕田，每年插秧、割稻都邀小朋友體驗，讓孩子知道如何和環境共存、讓永續不是口號。

「我一點都不後悔，當年的抗爭擋下第二波稻米進口最讓我欣慰。」楊儒門認為，政府國際農業談判必須考慮糧食安全及食品安全。

「開放農業，重點是要換到其他東西。」前農委會主委、台大動物科學技術學系名譽教授陳保基感嘆，過去國民黨 執政，國際貿易談判都「討價還價」，設法讓其他產業獲得一些好處，民進黨執政後都沒換到東西，「開放核食換到什麼？」根本沒有真正的談判，都是被逼迫的。