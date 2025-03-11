回顧白米炸彈案 楊儒門：我不是恐怖分子 是當強硬分子

「白米炸彈客」楊儒門在新北市金山區等地力推友善耕作的「彩田米」，許多農友響應。(記者黃義書╱攝影)

「當時台灣米價20多元，進口米價只要7元，我心裡只有一個念頭，一開放，這些老農民怎麼辦？」楊儒門說，外公一生辛苦務農，靠種稻米及蘆筍養活一家，儘管當時只是20歲出頭的年輕人，決定仿效國外「強硬分子」向政府抗爭。

「我不是要當恐怖分子，而是要當強硬分子。」楊儒門表示，放炸彈只是手段，放炸彈前也知道說不定會判死刑 ，當時只想反映「開放稻米進口會傷害很多農民，沒配套就真要滅農了」。

談論20多年前往事，楊儒門的情緒沒有太大波動，直言自己高中沒畢業，但想到辛苦農民被當作談判籌碼，曾寫陳情信給民代、投書媒體、找農委會官員，全都沒人理會，才決定仿效「亞美尼亞人追求獨立」的「可樂炸彈」方式抗爭。

難道不怕炸彈傷人？楊儒門面對記者提問，重複說了好幾次「想太多了、想太多了…」炸彈就是破片、熱、音波爆震，要讓大家嚇一跳；火藥量有限是不會產生殺傷力的，只有效果，「白米炸彈沒那麼厲害啦」。

坐牢兩年多，楊儒門不斷收到民團與學者寄來的書，他深知這些人對他滿滿期待，他不能停下來；他說，白米炸彈案產生蝴蝶效應，如果當年沒發生，後面這些事情就不會改變。

犯案時25歲、今年47歲的楊儒門，持續關注農業發展，「人生若重來，就是叫他好好吃飯、好好睡覺、好好過生活，但抗爭繼續。」這是楊儒門最想跟22年前白米炸彈客說的話。