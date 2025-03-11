逃兵又爆教唆傷害 王大陸得當兵 3/13報到役期1年

藝人王大陸。(本報資料照片)

藝人王大陸 涉逃避兵役案，又涉教唆黑幫毆打司機等案外案，以500萬元台幣(約15.1萬美元)交保。役政司替代役訓練中心證實，王大陸為「一般替代役263梯」，須在3月13日成功嶺入營報到，服替代役1年，並強調，王沒有特殊禮遇，會正常作息、操課。

新北地檢署日前偵辦妨害兵役案件，藝人王大陸涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，諭令新台幣15萬元交保。後又被查出涉嫌教唆毆打司機，被依傷害罪聲押禁見，新北地方法院5日裁定王大陸以500萬元台幣交保。

內政部 役政司替代役訓練及管理中心副主任卓煥新說明，王大陸為「一般替代役263梯」，這一梯次台北、新北共計有350名役男（包含王大陸）必須依指示3月13日上午9時在台北火車站北二門集體報到，經目視檢查後，搭乘台鐵 役男專車到成功嶺鄰近站點，再以車輛接駁至成功嶺集體入營。

卓煥新表示，有特殊狀況，可在3月13日下午2時前自行入營報到，建議役男最好選擇以在台北火車站北二門，搭台鐵專車到集體報到，以利後續報到事宜。所有役男入營報到的SOP準作業流程是一樣的。

卓煥新說明，依規定1993年12月31日以前出生的役男，應服1年替代役； 因此，1991年出生的王大陸，按規定必須服役1年。王大陸須先到成功嶺替代役訓練班基礎訓練，預計4月初經役別徵選，分發到替代役服務機關；王沒有特殊禮遇，會正常作息、操課。入伍後若有法院傳喚，則依規定請假出庭。