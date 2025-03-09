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陳彥博完成北極圈617公里極地賽 亞洲第一人

台灣新聞組／台北9日電
台灣超馬運動員陳彥博成為首位在北極圈617公里極地賽事完賽的亞洲選手。(圖／極地超馬運動員陳彥博提供)
台灣超馬運動員陳彥博成為首位在北極圈617公里極地賽事完賽的亞洲選手。(圖／極地超馬運動員陳彥博提供)

台灣超馬運動員陳彥博8日以7天23小時19分鐘成績，完成北極圈617公里極地賽事，成為這次7位完賽選手中的其中一人，也是首位完成此賽事的亞洲選手。

加拿大白馬鎮啟程的北極圈617公里極地賽，是以極端環境與嚴苛挑戰著稱，參賽者須在平均零下30度的嚴寒中，橫越冰雪覆蓋的荒野，全程不停歇，完賽率僅30%，先前尚未有亞洲選手成功完賽。

為迎戰這場極端比賽，陳彥博從今年1月就展開全長401公里、歷時8天的環台模擬訓練，並拉著雪橇穿越台灣西半部，不過育空地區賽事平均氣溫達零下30度，體感溫度甚至降至零下42度，嚴酷天候仍成為所有參賽選手的巨大考驗。

在歷經近8天的極寒考驗後，陳彥博在8日完成最後一天88公里的賽事，以7天23小時19分鐘成績抵達終點，成為首位完賽的亞洲選手，再一次完成對自我極限的挑戰，在這次出發前陳彥博就曾表示，「做一件事，有時不需要理由，只需要一股熱情。當你全心全意投入時，夢想也會向你靠近。」

身為今年唯一參賽的亞洲選手，現年38歲的陳彥博啟程赴加拿大前做足準備，包含從台北到高雄拉著雪橇的模擬體能訓練、寒流席捲時到陽明山進行低溫訓練等，展現面對極地挑戰的決心與毅力，並希望以行動激勵更多人勇敢追夢。

陳彥博從開賽即始終保持在領先群位置，不過中間在連續低溫及長距離移動下，雙腳一度因為水泡產生發炎與灼熱感，經醫療人員診斷可能是感染所致，但他仍選擇堅持比賽，最後通過重重考驗，如願寫下亞洲第一人紀錄。

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