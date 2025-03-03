我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

大S遺產已分好 S媽PO文「他是騙子我是傻」

台灣新聞組/台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大S(左)離世，傳她的遺產已分配好，按法律規定為配偶具俊曄及大S一對兒女所有。(圖／VOGUE提供)
大S(左)離世，傳她的遺產已分配好，按法律規定為配偶具俊曄及大S一對兒女所有。(圖／VOGUE提供)

大S逝世後，留下的遺產如何分配成熱議，尤其前夫汪小菲兩次奔波來台受矚目，2日傳出大S超過6億台幣（約1821萬美元)的遺產已經分好了，按法律規定為配偶具俊曄及大S一對兒女所有，不過因為兩個小孩未成年，因此到18歲前都由生父汪小菲代理。但S媽日前發文寫下「他是騙子我是傻」，看來中間的過程，並不如外界想像單純。

大S走後，汪小菲聞訊後第一時間飛來台灣，上演包含雨中下跪等一連串舉動，他於2月11日左右飛回北京，20日又與現任妻子馬筱梅（Mandy）二度現身桃園機場，不過這段時間他足不出戶，可能透過視訊和S媽商討法律事宜，並在安頓好未成年家屬後，於25日離台。

汪小菲來台掀起不小爭議，外界質疑，汪就是來處理沒結束的官司，以及爭遺產，過程還被笑稱是「愛在熙媛錢」，而痛失大S的S媽則強打精神應付官司，曾發文喊「不信正義換不回，我要上戰場，給我加油」。

據三立新聞網報導，雙方目前已和平談妥遺產和家人監護權的處理，大S生前留下的遺產粗估就破6億元台幣，根據《民法》規定，遺產會交由配偶具俊曄及一對兒女繼承，兩名兒女共繼承三分之二的遺產，不過由於兒女未成年，將由生父汪小菲代理至18歲。

另據中時新聞網報導，汪小菲友人2日透露，汪小菲跟現任妻子馬筱梅以家人為最大考量，一定盡全力給他們最好的生活。過去，家人多跟著大S在台灣生活，因此汪小菲短期內沒有打算帶家人回北京定居，即使將來有意帶他們回北京，也會視不同階段進行長期規畫。而S媽自覺年事已高，因此全權尊重汪小菲的規畫與決定。

汪小菲 大S 具俊曄

上一則

女一夜情拒再交往 惡男洩個資辱罵被判刑

下一則

家屬都在國外 找不到人簽手術同意書 孤老者喪命

延伸閱讀

大S留下6億台幣遺產 前夫汪小菲代2兒女管理至18歲

大S留下6億台幣遺產 前夫汪小菲代2兒女管理至18歲
大S遺產傳出已全部分好 S媽的心聲透玄機

大S遺產傳出已全部分好 S媽的心聲透玄機
汪小菲、張蘭斷絕關係？網紅公開律師函打臉

汪小菲、張蘭斷絕關係？網紅公開律師函打臉
汪小菲欠扶養費24萬美元 原定明開庭 因大S過世取消

汪小菲欠扶養費24萬美元 原定明開庭 因大S過世取消

熱門新聞

犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
台灣空軍人員和IDF戰鬥機飛行員在台中空軍基地演習中進行飛行檢查。(歐新社)

紐時：台灣看著川普背棄烏克蘭 憂心步入後塵

2025-02-25 08:58
台中市一對牙醫夫妻對簿公堂，牙醫妻指控丈夫在婚後交往兩名男性後，鼓勵她與女性助理交往，但卻對她與助理提出妨害家庭告訴；示意圖。（本報資料照片）

台牙醫夫外遇2男 鼓勵妻出軌女助理…事後竟提告 法院判了

2025-02-23 19:50
長榮航空25日宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。本報資料照

長榮航空3/1起機上禁用行動電源 華航建議不使用

2025-02-25 11:52

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返