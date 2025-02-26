柯文哲恩師 心臟權威朱樹勳87歲過世

柯文哲（左二）2021年於台北巿長任內前往新北市亞東醫院，感謝醫院團隊支援台北市PCR檢測工作，柯文哲恩師亞東醫院副董事長朱樹勳（右二）也同框。(本報資料照片)

心臟外科權威朱樹勳教授於25日上午9時辭世，享壽87歲。新北市板橋亞東醫院發出聲明，表示朱樹勳安詳辭世，亞東醫院表示，朱教授留下的精神與貢獻永留心中，目前正積極安排治喪事宜，盼共同緬懷朱教授將其精神延續。

朱樹勳為台灣心臟外科權威，是台北市前市長柯文哲 的恩師，曾獲醫療奉獻獎。柯文哲昨在個人臉書 對朱樹勳表達敬意，臉書中指，朱教授對柯文哲影響深遠，尤其在疫情 時並肩作戰，共同為防疫盡心盡力，師徒間情誼緊密深厚；貼文也感謝朱樹勳一直以來對柯文哲的提攜、教誨，不論是在從醫及從政之路，「沒有朱P就沒有柯文哲」。

台大醫院發文緬懷，朱樹勳以勇於挑戰和永不放棄為動力，創下無數「第一例」紀錄，將一生貢獻給台灣醫界，激勵著每名醫護人員。

台大醫院分享，朱樹勳創下的「第一例」，包括1973年完成台灣首例冠狀動脈繞道手術，後續還有首例主動脈內氣球幫浦裝置，完成首例心臟移植到第一例葉克膜（ECMO）個案，與首例心室輔助器過渡到心臟移植，還有第一例植入型左心室輔助器。

除了臨床醫療表現卓越外，朱樹勳對於外科醫學研究的推動也是開拓者。1990年接任台大外科部主任後，就積極思考推動外科的教學研究與服務，強化外科研究風氣，不僅帶領台大醫院外科論文數及研究計畫質與量大增，更培育出台大醫院新一代的「外科人」。

朱樹勳出生於1937年，1964年台大醫學系畢業後，於台大醫院任職，1989年起陸續擔任急診部主任、外科部主任，1995年任台大醫院副院長，1999年自台大醫院退休，之後前往亞東醫院擔任院長。