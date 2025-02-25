曹興誠被爆與陸女婚外情 國台辦酸：道德敗壞、厚顏無恥

聯電創辦人曹興誠捲入桃色風波。(本報資料照片)

近日被媒體人謝寒冰爆料與大陸女子婚外情的桃色風波，聯電創辦人曹興誠 指控幕後黑手就是大陸國安部。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日回應稱，有些人道德敗壞，在醜行被曝光後，反而企圖無中生有，轉移視線，非常「厚顏無恥」。

曹興誠資助黑熊學院，領銜罷免藍委，近日遭爆料與大陸女子的桃色風波，與前民進黨立委趙天麟 也曾被爆出，與陸籍張姓女子婚外情事件相似，兩人親密照均被外流。對此，朱鳳蓮26日在國台辦例行記者會做出上述回應。

朱鳳蓮說，「有些人道德敗壞，胡作非為，在醜行被曝光之後，不但不思道歉反省，反而企圖無中生有，轉移視線，是非常的厚顏無恥，豈有此理。」

另就近年兩岸互控間諜 戰，中共黨媒「環球時報」也曾爆料，有台灣女間諜化身「知心姐姐」，接近來台交流的陸生，是否顯示兩岸關係倒退回「諜對諜」時代？朱鳳蓮說，間諜罪是危害國家安全的犯罪行為，大陸有關方面依法予以打擊，是為了維護國家安全，為了維護兩岸正常的交流交往秩序，與兩岸關係是否倒退無關。