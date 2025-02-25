我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

精舍命案 李威夫婦涉「指導信徒隱瞞」改列被告

記者蕭雅娟／台北25日電
台北市精舍命案疑雲，曾以證人身分三度到案作證的藝人李威，24日被改列被告，檢方訊後以30萬台幣交保。(記者蘇健忠／攝影)
台北市精舍命案疑雲，曾以證人身分三度到案作證的藝人李威，24日被改列被告，檢方訊後以30萬台幣交保。(記者蘇健忠／攝影)

台北市精舍命案疑雲，台北地檢署掌握新錄音事證，懷疑藝人李威涉下指導棋，讓精舍團體成員不要供出體罰細節和王薀作為，昨依傷害致死等罪嫌傳喚李威夫婦到案，改列被告，並搜索住處，訊後分別以30萬和15萬元台幣(約9100和4500美元)交保。

全案目前被告已有13人，其中精舍精神領袖王薀和「三大護法」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴仍收押禁見；李威之前曾三度以證人身分作證。

據調查，王薀懷疑信徒蔡女生前做帳有問題，涉指示「三大護法」和信徒發起「發露懺悔」檢討會，長時間「體罰」蔡女，導致蔡女最後死亡。

據了解，檢方新掌握一關鍵錄音檔，李威涉在命案後與核心人員談話，指導精舍信徒不要供出體罰細節，面對檢警問訊回答「不記得或忘記了」，不要供出王薀、影響精舍運作。

檢方調查，李威和妻子都在蔡女遭體罰現場，李威日前出庭作證時供稱確實是「霸凌」；被羈押的幹子昀、梁碧茵、游秀鈴三人均稱未傷害蔡，要求跪拜是「宗教儀式」、「都是為她好」。

檢方昨通知李威、妻子簡女以傷害致死等罪被告身分到案，兩人由律師陪同，中途警方曾帶李威至北市松山區住處搜索，簡女先以15萬元台幣交保，李威稍晚也以30萬元台幣交保。兩人均不發一語，快速離去。

52歲蔡女去年到精舍，警方去年7月24日獲報她在精舍死亡，檢警解剖發現死因是橫紋肌溶解症，調閱監視器發現女住持吳慧珠、李淵源、姜芃妤三人涉在凱米颱風夜將蔡女綁在推車上推回精舍，蔡女銀行帳戶遭姜女提領一空。

三人經羈押期滿獲釋，檢方今年1月查出王薀涉案聲押獲准，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴也陸續被收押，另四名在場信徒列被告交保或請回，李威夫婦昨改列被告交保。

上一則

性侵吃案20年…狼師去年才解聘 監院糾正戲曲學院

下一則

黑白集／不監督還當打手 監察院超越蚊子院

延伸閱讀

以色列人質遭囚逾500天 獲釋後與未婚妻相擁而泣

以色列人質遭囚逾500天 獲釋後與未婚妻相擁而泣
李威涉精舍命案轉列被告 關鍵錄音「指導信徒」成鐵證

李威涉精舍命案轉列被告 關鍵錄音「指導信徒」成鐵證
北市精舍命案 李威夫妻列被告

北市精舍命案 李威夫妻列被告
女小三、男劈腿 「演員3」名單出爐 網吐槽：真是瘋了

女小三、男劈腿 「演員3」名單出爐 網吐槽：真是瘋了

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
台灣一名數學老師長期性侵國中女學生，示意圖。（本報資料照片）

「讓你體會自慰快感」 台師假借按摩性侵多名女學生

2025-02-21 01:40
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26
王大陸驚傳逃兵役。(摘自Instagram)

王大陸逃兵役富二代家世被挖出 王爸發聲：很失望

2025-02-18 20:32

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標