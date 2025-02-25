精舍命案 李威夫婦涉「指導信徒隱瞞」改列被告

台北市精舍命案疑雲，曾以證人身分三度到案作證的藝人李威，24日被改列被告，檢方訊後以30萬台幣交保。(記者蘇健忠／攝影)

台北市精舍命案疑雲，台北地檢署掌握新錄音事證，懷疑藝人李威涉下指導棋，讓精舍團體成員不要供出體罰細節和王薀作為，昨依傷害致死等罪嫌傳喚李威夫婦到案，改列被告，並搜索住處，訊後分別以30萬和15萬元台幣(約9100和4500美元)交保。

全案目前被告已有13人，其中精舍精神領袖王薀和「三大護法」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴仍收押禁見；李威之前曾三度以證人身分作證。

據調查，王薀懷疑信徒蔡女生前做帳有問題，涉指示「三大護法」和信徒發起「發露懺悔」檢討會，長時間「體罰」蔡女，導致蔡女最後死亡。

據了解，檢方新掌握一關鍵錄音檔，李威涉在命案後與核心人員談話，指導精舍信徒不要供出體罰細節，面對檢警問訊回答「不記得或忘記了」，不要供出王薀、影響精舍運作。

檢方調查，李威和妻子都在蔡女遭體罰現場，李威日前出庭作證時供稱確實是「霸凌」；被羈押的幹子昀、梁碧茵、游秀鈴三人均稱未傷害蔡，要求跪拜是「宗教儀式」、「都是為她好」。

檢方昨通知李威、妻子簡女以傷害致死等罪被告身分到案，兩人由律師陪同，中途警方曾帶李威至北市松山區住處搜索，簡女先以15萬元台幣交保，李威稍晚也以30萬元台幣交保。兩人均不發一語，快速離去。

52歲蔡女去年到精舍，警方去年7月24日獲報她在精舍死亡，檢警解剖發現死因是橫紋肌溶解症，調閱監視器發現女住持吳慧珠、李淵源、姜芃妤三人涉在凱米颱風夜將蔡女綁在推車上推回精舍，蔡女銀行帳戶遭姜女提領一空。

三人經羈押期滿獲釋，檢方今年1月查出王薀涉案聲押獲准，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴也陸續被收押，另四名在場信徒列被告交保或請回，李威夫婦昨改列被告交保。