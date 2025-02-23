沈春華帥兒子現身 曝主播媽每天回家「堅持做這些事」

沈春華把人生智慧集結成書。(圖/天下文化提供)

台灣資深主播沈春華出版新書「在歲月裡淘金 一閃一閃亮晶晶」，攻下暢銷排行榜冠軍。她22日出席新書發表會，包括中文卡內基訓練創辦人黑幼龍、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、世界先進積體電路股份有限公司董事長方略、高雄女中校長鄭文儀及知名作家平路、資深媒體人李艷秋、葉樹姍、斳秀麗、舒夢蘭等人皆特別到場支持。

沈春華在書中透過親身經歷，分享她如何在不同人生階段做出關鍵抉擇，並以智慧、勇氣與樂觀的態度，迎接每一次人生轉折。「遠見．天下文化」事業群發行人王力行開場致詞表示，她從書中看到沈春華的特質，勇於嘗試、希望能改變世界，並且非常有勇氣，在事業如日中天之時，願意展開新的人生規畫。

黑幼龍特別提到沈春華令人難忘的特質：「她總是enjoy當下，愛人要像沒受過傷一樣勇敢，特別是對家人的愛。」陳美伶董事長表示，沈春華是有智慧、有理念的人，離開主播台後，更像是社會觀察家，對很多事件的分享非常有見地。身為文字工作者的平路提到書中文字透露出來的清澈感，讓她讀了非常感動，既是雲淡風輕、又是情真意切。

沈春華看到這麼多親友、老同事特別出席支持，很開心今天匯聚了她生命中最重要的人。她感動地分享：「人生很多時候是無法獨活，看起來我的人生好像名利雙收，但其實是大家成就了我。」

她特別提供幾張照片當成彩蛋給現場的讀者，有小學時的照片，也有她到美國前一天晚上錄了最後一集「強棒出擊」，很難得跟父母同台的照片。從小父母對沈春華疼愛非凡，她來自南部本省家庭，從高雄到台北念書，再進入電視台，六年後出國留學，她的人生既在地、又國際，受過不同的文化薰陶。

沈春華提到人生的取捨很重要，當她離開高成就感的主播台，到底要做什麼才能不後悔？回顧過去十年來，她體驗到人生有很多不同的可能性，而她擁有人生的選擇權。她之前和家人去北歐旅行時，進入了一間酒吧，只有一個樂手很享受地自彈自唱，她與同行的女兒就一起加入歡唱共舞，這是她回想起來就覺得很棒的回憶。如果沒有捨掉熱愛的工

作，可能不會得到另外更多采多姿的生活，她認為思考後做出抉擇，就要盡力創造不後悔的人生。

沈春華的先生、兒女也出席支持，兒子Andrew驚喜上台獻花時，幽默表示：「我覺得很震撼，原來我的母親真的有這麼多忠實粉絲。」他說從小到大，他都認為沒事情可以難倒母親，即便她每天工作到晚上10點回家，也堅持看一小時自己工作的影像，並一定會簽小孩的聯絡簿。他覺得母親有過人的智慧，很多事情不說破，但她會用最適合的方式跟家人溝通，這就是對家人的愛。他感性表示「謝謝我的母親撐起這個家」。

沈春華12年來為瑪利亞社會福利 基金會無償擔任代言，持續為弱勢發聲，基金會特別剪輯了一支影片送給沈春華。沈春華看完影片提到人生的善意會回流，希望自己能帶給瑪利亞基金會重度障礙的孩子與家人有更多溫暖。