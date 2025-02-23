修車、程式設計…歐陽靖：喜歡就去學 永遠不嫌晚

歐陽靖說下一輪40年，她想學汽車修理、程式設計。(取材自歐陽靖臉書)

走過青少年憂鬱症 ，用跑步學會堅強的歐陽靖，今年41歲。她說，台灣人平均壽命80歲，那她現在才走一半，還有新一輪40年等著，人生變這麼長，讓她有時間學習新事物，「有一個日本 阿嬤80歲時想學小提琴，身邊人都說年紀這麼大不用學了，等90幾歲回頭看，不免遺憾，如果當初開始學，現在已經學十幾年了」。

歐陽靖說，媽媽有時候會開玩笑地說為什麼要活這麼久，但她認為長壽有很多好處，可以做更多事，當然前提是要維持身體健康。她接下來可能會考 導遊、領隊，也想學汽車修理、程式設計，歐陽靖小時候喜歡理科，只是當時憂鬱症沒有繼續學業，現在既然人生這麼長，時間還這麼多，那就去學吧，就算出師的時候已經60歲，可能沒辦法當工程師，「但至少我學了，不是因為工作需要，而是因為我喜歡。」

「現在連看個電視都必須學習。」譚艾珍認為上了年紀更要學習，才能跟年輕世代溝通，好比看電視，現在的電視連結網路，遙控器的使用比以前複雜，外出點餐也要學習掃描QR Code，她說，子女還小的時候是家長教孩子，現在位置對調，變成長輩要跟他們學習，但她會自己先上網查，真的不懂才去問，長輩樂於學習，才能營造和樂有趣的家庭氛圍。