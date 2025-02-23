我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

封面故事／全黑人飛行隊 二戰嚇壞納粹

修車、程式設計…歐陽靖：喜歡就去學 永遠不嫌晚

記者楊孟蓉／台南23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐陽靖說下一輪40年，她想學汽車修理、程式設計。(取材自歐陽靖臉書)
歐陽靖說下一輪40年，她想學汽車修理、程式設計。(取材自歐陽靖臉書)

走過青少年憂鬱症，用跑步學會堅強的歐陽靖，今年41歲。她說，台灣人平均壽命80歲，那她現在才走一半，還有新一輪40年等著，人生變這麼長，讓她有時間學習新事物，「有一個日本阿嬤80歲時想學小提琴，身邊人都說年紀這麼大不用學了，等90幾歲回頭看，不免遺憾，如果當初開始學，現在已經學十幾年了」。

歐陽靖說，媽媽有時候會開玩笑地說為什麼要活這麼久，但她認為長壽有很多好處，可以做更多事，當然前提是要維持身體健康。她接下來可能會考導遊、領隊，也想學汽車修理、程式設計，歐陽靖小時候喜歡理科，只是當時憂鬱症沒有繼續學業，現在既然人生這麼長，時間還這麼多，那就去學吧，就算出師的時候已經60歲，可能沒辦法當工程師，「但至少我學了，不是因為工作需要，而是因為我喜歡。」

「現在連看個電視都必須學習。」譚艾珍認為上了年紀更要學習，才能跟年輕世代溝通，好比看電視，現在的電視連結網路，遙控器的使用比以前複雜，外出點餐也要學習掃描QR Code，她說，子女還小的時候是家長教孩子，現在位置對調，變成長輩要跟他們學習，但她會自己先上網查，真的不懂才去問，長輩樂於學習，才能營造和樂有趣的家庭氛圍。

憂鬱症 會考 日本

上一則

台豬腳名店停業公告引發論戰 業者感嘆「社會嗜血」

下一則

不黏、不干渉 譚艾珍樂當不負責的老人

延伸閱讀

祖孫三代同住「不黏、不干涉」 70歲女星樂當不負責的老人

祖孫三代同住「不黏、不干涉」 70歲女星樂當不負責的老人
74歲女抗憂鬱10年無解 醫揭「這類藥物」恐是隱藏關鍵

74歲女抗憂鬱10年無解 醫揭「這類藥物」恐是隱藏關鍵
放寬入境免簽 中國入境遊升溫 外語導遊供不應求

放寬入境免簽 中國入境遊升溫 外語導遊供不應求
早上9點前吃早餐 科學家稱有助降低憂鬱症風險

早上9點前吃早餐 科學家稱有助降低憂鬱症風險

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26
王大陸驚傳逃兵役。(摘自Instagram)

王大陸逃兵役富二代家世被挖出 王爸發聲：很失望

2025-02-18 20:32

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元
航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要
股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析