不黏、不干渉 譚艾珍樂當不負責的老人

譚艾珍祖孫三代同住，她展現長輩智慧，認為「人老要服老、家中換領導」。圖為她擔任防詐大使的活動照。(圖／譚艾珍提供)

今年70歲的譚艾珍4年前從台北移居到台南安平，跟當時剛生產完罹患產後憂鬱症 女兒歐陽靖及孫子新醬組成三口之家。這罕見的三代同堂擦出了不一樣的火花，譚艾珍展現長輩的智慧，她明白地說，「人老要服老、家中換領導」，歐陽靖成年後就擔任一家之主，譚艾珍做任何事之前，會先跟女兒討論再執行，「我在調整自己，在家裡要當一個不負責任的老人。」

所謂的不負責任，是指長輩不要干涉子女生活，把自己安排好就好，也不要太黏子女，因為子女有他們的世界跟未來。曾經歐陽靖的前衛讓譚艾珍不知所措，兩人卻在磨合中建立穩固的感情，譚艾珍認為關鍵來自於長輩要願意改變，才能跟子女、孫子融洽相處，很多人上了年紀之後堅守固有的思維以及生活習慣，但時代變了，「子女跟我們的成長背景不同，如果老後一成不變，就會產生對立跟衝突。」

移居到台南 下半場慢活

她在66歲那年決定搬到台南安平就是人生的一個重大轉捩點，改變了下半場人生的日子。很多人以為她是跟著歐陽靖搬，其實想改變的人是她，「當時想要住在可以看海、風景很好的地方，另外還要可以繼續當志工，我列了幾個地點，跟女兒討論後選擇台南安平」。

搬家後譚艾珍花了不少時間適應，主要是交通，以前台北的大眾運輸便利，搬到台南後得靠自己開車騎車，另外生活步調甚至民情都不同，初期衝擊較大，歐陽靖說自己當時正處在產後憂鬱症，自顧不暇，所以媽媽都是靠自己摸索，慢慢理出一個新的生活方式。

活成新世代 不被傳統綁

兩人個性大不同，譚艾珍是浪漫但有點迷糊的雙魚座，歐陽靖是做事一板一眼講求完美的處女座，譚艾珍喜歡宅在家，歐陽靖嚮往居無定所，「最好每天醒來都在不同地方。」儘管差異大，但譚艾珍說母女倆除了歐陽靖出國以外，從沒有分開過，歐陽靖經常在世界各國旅行、跑步以及工作，譚艾珍因為不喜歡旅行從來沒跟過，她也樂見女兒在過年期間帶孩子出國，不要被傳統習俗綁住。

她說，以前交通和通訊都不方便，只能靠過年時團圓，但現在隨時可以見面，若在國外還可以視訊，好不容易有一個較長的假期，每個人都應該選擇自己想要的方式。女兒帶外孫出遊期間，譚艾珍每天都睡到快中午，傍晚騎車出去閒晃，不用配合任何人，「享受一個人的自由自在，老人家要想通這點。」

鬥嘴陪玩樂 像孫子同學

小孫子新醬今年四歲，譚艾珍說自己從不干涉歐陽靖的教育方式，「我的角色就像新醬的同學，跟他鬥嘴、陪他玩。」再過兩年新醬上小學，她就要開始物色適合的銀髮宅，未來入住她要成立戲劇社，邀約三五好友每天排練不同的劇，還能結合心靈的層面，會是很有趣的過程，「把自己照顧好，不要成為子女的罣礙」。

我們身邊總有些人即使遭遇不好的事，仍選擇對這個世界溫柔以待，譚艾珍就是最佳例子之一，她在被詐騙後選擇勇敢站出來，擔任台南市防詐大使，她說，自己的任務不是只有宣導防詐，最重要的是鼓勵受害者站出來，被詐騙是重大創傷，但社會輿論習慣檢討受害者，造成受害者不敢出聲，「但隱瞞只會更痛苦，把事情說出來反而是很好的心靈療癒」。

譚艾珍為擔任防詐大使做很多功課，她說，受害者的創傷有三大來源，詐騙集團 、親友嘲諷以及自責，「但受害者最氣的不是詐騙集團，反而是自己，受害者會不斷經歷新的自責。」她去年從9月被騙到11月說出來，這段時間每晚重複倒帶整個過程，內心產生強烈自責，怪自己為什麼沒發現破綻，本來沒打算公開，但去年12月，台北市內湖區一對母女因被詐騙而輕生，讓她決定以自身經驗提醒大家。

「我媽是一個很有正義感的人。」歐陽靖說，母女倆的人生一路經歷風風雨雨，有些看起來不好的經歷，其實是一個機會讓她們成長，例如她青少年時期罹患憂鬱症，後來發現自己的經歷可以幫助到別人，媽媽被詐騙這件事也一樣，這個經歷讓她有機會為社會做事。

譚艾珍說，被騙後一度怪自己生活太單純，覺得以後應該要繃緊神經、處處提防，但這又違背她的本性，反而是歐陽靖要她保留原本的善良與樂觀，因為這是譚艾珍的快樂源頭，只需要多一份警覺心就好，不必否定原來的自己。

「我這樣一個阿嬤現在還多一個警世功能。」譚艾珍哈哈大笑，很多民眾會把她的新聞傳給父母看，強調「連譚艾珍都被騙，你們要更小心。」但她提醒，長輩反而不是最容易被詐騙的對象，根據台南市刑警大隊犯罪預防科的資料，有三種人最容易被詐，首先是剛畢業的社會新鮮人，再來是愛心志工，以及埋首於某項領域的專業人士，沒有時間關心日常生活資訊，反而容易被詐，民眾務必小心。