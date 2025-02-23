不黏、不干渉 譚艾珍樂當不負責的老人
今年70歲的譚艾珍4年前從台北移居到台南安平，跟當時剛生產完罹患產後憂鬱症女兒歐陽靖及孫子新醬組成三口之家。這罕見的三代同堂擦出了不一樣的火花，譚艾珍展現長輩的智慧，她明白地說，「人老要服老、家中換領導」，歐陽靖成年後就擔任一家之主，譚艾珍做任何事之前，會先跟女兒討論再執行，「我在調整自己，在家裡要當一個不負責任的老人。」
所謂的不負責任，是指長輩不要干涉子女生活，把自己安排好就好，也不要太黏子女，因為子女有他們的世界跟未來。曾經歐陽靖的前衛讓譚艾珍不知所措，兩人卻在磨合中建立穩固的感情，譚艾珍認為關鍵來自於長輩要願意改變，才能跟子女、孫子融洽相處，很多人上了年紀之後堅守固有的思維以及生活習慣，但時代變了，「子女跟我們的成長背景不同，如果老後一成不變，就會產生對立跟衝突。」
移居到台南 下半場慢活
她在66歲那年決定搬到台南安平就是人生的一個重大轉捩點，改變了下半場人生的日子。很多人以為她是跟著歐陽靖搬，其實想改變的人是她，「當時想要住在可以看海、風景很好的地方，另外還要可以繼續當志工，我列了幾個地點，跟女兒討論後選擇台南安平」。
搬家後譚艾珍花了不少時間適應，主要是交通，以前台北的大眾運輸便利，搬到台南後得靠自己開車騎車，另外生活步調甚至民情都不同，初期衝擊較大，歐陽靖說自己當時正處在產後憂鬱症，自顧不暇，所以媽媽都是靠自己摸索，慢慢理出一個新的生活方式。
活成新世代 不被傳統綁
兩人個性大不同，譚艾珍是浪漫但有點迷糊的雙魚座，歐陽靖是做事一板一眼講求完美的處女座，譚艾珍喜歡宅在家，歐陽靖嚮往居無定所，「最好每天醒來都在不同地方。」儘管差異大，但譚艾珍說母女倆除了歐陽靖出國以外，從沒有分開過，歐陽靖經常在世界各國旅行、跑步以及工作，譚艾珍因為不喜歡旅行從來沒跟過，她也樂見女兒在過年期間帶孩子出國，不要被傳統習俗綁住。
她說，以前交通和通訊都不方便，只能靠過年時團圓，但現在隨時可以見面，若在國外還可以視訊，好不容易有一個較長的假期，每個人都應該選擇自己想要的方式。女兒帶外孫出遊期間，譚艾珍每天都睡到快中午，傍晚騎車出去閒晃，不用配合任何人，「享受一個人的自由自在，老人家要想通這點。」
鬥嘴陪玩樂 像孫子同學
小孫子新醬今年四歲，譚艾珍說自己從不干涉歐陽靖的教育方式，「我的角色就像新醬的同學，跟他鬥嘴、陪他玩。」再過兩年新醬上小學，她就要開始物色適合的銀髮宅，未來入住她要成立戲劇社，邀約三五好友每天排練不同的劇，還能結合心靈的層面，會是很有趣的過程，「把自己照顧好，不要成為子女的罣礙」。
我們身邊總有些人即使遭遇不好的事，仍選擇對這個世界溫柔以待，譚艾珍就是最佳例子之一，她在被詐騙後選擇勇敢站出來，擔任台南市防詐大使，她說，自己的任務不是只有宣導防詐，最重要的是鼓勵受害者站出來，被詐騙是重大創傷，但社會輿論習慣檢討受害者，造成受害者不敢出聲，「但隱瞞只會更痛苦，把事情說出來反而是很好的心靈療癒」。
譚艾珍為擔任防詐大使做很多功課，她說，受害者的創傷有三大來源，詐騙集團、親友嘲諷以及自責，「但受害者最氣的不是詐騙集團，反而是自己，受害者會不斷經歷新的自責。」她去年從9月被騙到11月說出來，這段時間每晚重複倒帶整個過程，內心產生強烈自責，怪自己為什麼沒發現破綻，本來沒打算公開，但去年12月，台北市內湖區一對母女因被詐騙而輕生，讓她決定以自身經驗提醒大家。
「我媽是一個很有正義感的人。」歐陽靖說，母女倆的人生一路經歷風風雨雨，有些看起來不好的經歷，其實是一個機會讓她們成長，例如她青少年時期罹患憂鬱症，後來發現自己的經歷可以幫助到別人，媽媽被詐騙這件事也一樣，這個經歷讓她有機會為社會做事。
譚艾珍說，被騙後一度怪自己生活太單純，覺得以後應該要繃緊神經、處處提防，但這又違背她的本性，反而是歐陽靖要她保留原本的善良與樂觀，因為這是譚艾珍的快樂源頭，只需要多一份警覺心就好，不必否定原來的自己。
「我這樣一個阿嬤現在還多一個警世功能。」譚艾珍哈哈大笑，很多民眾會把她的新聞傳給父母看，強調「連譚艾珍都被騙，你們要更小心。」但她提醒，長輩反而不是最容易被詐騙的對象，根據台南市刑警大隊犯罪預防科的資料，有三種人最容易被詐，首先是剛畢業的社會新鮮人，再來是愛心志工，以及埋首於某項領域的專業人士，沒有時間關心日常生活資訊，反而容易被詐，民眾務必小心。
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