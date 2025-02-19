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台破獲逃避兵役集團 藝人王大陸、台大醫學霸都在列

記者蔣永佑、黃子騰／新北19日電
藝人王大陸（左）涉以不實病歷逃避兵役，17日以15萬元台幣(約4500美元)交保步出新北地檢署時被人牆包圍。(記者陳正興／攝影)
藝人王大陸（左）涉以不實病歷逃避兵役，17日以15萬元台幣(約4500美元)交保步出新北地檢署時被人牆包圍。(記者陳正興／攝影)

新北地檢署偵辦妨害兵役案件，昨兵分14路搜索，帶回被告12人，包含藝人王大陸等9名役男、3名仲介。王大陸經移送新北地檢署，複訊後依涉犯妨害兵役治罪條例及偽造文書罪，以15萬元(台幣，下同，約4500美元)交保。據了解其他涉案的人員中，還有曾就讀建中、台大，並曾獲國際化學奧林匹亞競賽金牌的26歲方姓男子，複訊後以10萬元交保。

據了解，檢警原鎖定陳姓主嫌為首的逃避兵役不法集團，意外發現王大陸也是該集團客戶之一。由於台北市委託辦理役男體檢的醫療院所，僅市立聯合醫院各院區、萬芳醫院及三總松山分院；複檢醫院只有三總、台大和榮總三大醫院，檢方不排除有醫師與集團掛勾，正循線深入追查。

新北檢昨天指揮刑事局偵二大隊、永和警分局前往台北、新北、桃園、台中等地搜索，其中包括王大陸北市復興南路住處。

12名被告中有3名業者、9名役男，複訊後各以5到15萬元交保，以王大陸15萬元最高；王大陸交保後，面對媒體人牆重重包圍，一度找不到停在路旁保姆車，神色頗凝重。

依現有兵役體位標準，分為常備役體位、替代役體位及免役體位；另有因手術或受傷等原因，尚須接受治療屬「體位未定」者，將依體位區分標準於屆滿6個月或1年後再複檢一次，重新判定體位。

依規定，免役體位對於役男罹患各種內外科疾病的判定都有明確標準，因此檢警不排除有深知背後巧門的人士在幕後出謀畫策，使有意不想當兵役男得以裝病，騙取診斷證明或病歷逃避兵役，甚至配合偽造不實醫療紀錄。

辦案人員指出，一般民眾透過類似不法集團，偽造不實病歷規避當兵，行情價約為10到20萬元(約3000到6100美元)，王大陸因是知名藝人，價碼自然水漲船高，據悉代價高達百萬。

該集團另涉替1名26歲方姓男子逃避兵役，方男2017年就讀建國中學時，曾參加國際化學奧林匹亞競賽榮獲金牌，建中畢業後考上台大醫學系，是典型學霸，曾在臉書開設粉絲專頁，標榜「全台唯一化奧班」，開課教授高中化學及售賣化學講義。

王大陸 臉書

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