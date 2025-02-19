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與陳曉官宣離婚 陳妍希怒斥「傷害孩子」估贍養費4.5億

記者趙大智／台北19日電
陳妍希(右)與老公陳曉18日正式對外宣告離婚。(取材自臉書)
陳妍希(右)與老公陳曉18日正式對外宣告離婚。(取材自臉書)

41歲陳妍希與小4歲的大陸男星陳曉2016年結婚，近年猜測婚變原因的傳聞愈演愈烈，雙方卻始終三緘其口。昨日終於同步宣布離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」但公告離婚後，陳妍希工作室火速發聲明怒斥「傷害孩子行為不可原諒」，讓婚變再度蒙上八卦陰影。

昨日王大陸因逃兵被拘提後獲交保，過去同屬經紀人柴智屏旗下，也都因一部電影暴紅奠定地位的陳妍希也宣告離婚。陳妍希和陳曉2013年在「神鵰俠侶」分飾小龍女和楊過，陳妍希因肉餅臉慘遭酸民攻擊，陳曉跳出來力挺，甚至曾公開對陳妍希放話：「總有一天，妳會跟我姓。」

2015年兩人在微博公布戀情，隔年領證結婚，同年舉行婚禮，而其實陳妍希肚裡已有愛的結晶，年底兒子「小星星」出生。陳妍希產後在台灣的月子中心調養，陳曉赴台時，在月子中心吸菸，讓家人吸二手菸，他也不聽勸，當護理師2度勸告時，陳妍希道歉，陳曉卻用力開門走出去，丟下老婆兒子隔天才回來。

此後陳妍希母子定居大陸，多次被拍到一家3口出遊，看似婚姻幸福。2019年，陳妍希在陸綜上提到陳曉，指他是自己生命中非常重要的人，諷刺的是隔年開始傳出婚變。另她也曾在節目上透露陳曉婚前婚後的巨大差異，婚前會探班並跑到她房間撒玫瑰花瓣、準備蛋糕，婚後再也沒送過生日禮物，她也只敢在自己生日時提出「能否陪我看電影」要求。2023年，兩人不再發微博互祝生日快樂，最後一次同框，是2023年5月。

近年婚變傳言甚囂塵上，陳妍希父逝、農曆年團圓，都不見陳曉身影，如今雙雙宣告離婚，有傳言指其實兩人1年多前早就簽字。只是離婚才公布，陳妍希工作室就發嚴正聲明，讓人聯想前陣子「中國第一狗仔」卓偉曾爆內幕，他指陳曉對離婚態度決絕，不但放棄妍希母子，也斷絕聯絡，卓偉還語帶神秘表示「什麼會讓一個男人如此決絕，大家可以想想，我不能說，我要說出來就太炸裂了」，也許正是這些流言讓陳妍希忍無可忍發聲明澄清。

外界預估，陳曉個人的積蓄保守估計至少有2億人民幣（約9億元台幣），在離婚後，陳曉若會支付陳妍希一定數額的贍養費，陳妍希至少分走1億人民幣（約新台幣4.5億），也或許會給她更多，畢竟她依舊是孩子的媽。

陳曉(右)與陳妍希因「神鵰俠侶」結緣。 (圖／中天提供)
陳曉(右)與陳妍希因「神鵰俠侶」結緣。 (圖／中天提供)

陳妍希 陳曉 微博

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