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王大陸將逾徵集年齡上限…限制出境 下月起服替代役1年

記者林麗玉、黃婉婷／台北19日電
藝人王大陸涉犯妨害兵役治罪條例，檢察官諭令以15萬元台幣交保。(記者陳正興／攝影)
藝人王大陸涉犯妨害兵役治罪條例，檢察官諭令以15萬元台幣交保。(記者陳正興／攝影)

藝人王大陸涉嫌逃避兵役，台北市兵役局昨表示，王大陸尚未申請體檢複檢，是否使用假病歷無法得知，不過2011年參加徵兵檢查時身體健康沒有問題；王大陸今年將逾徵集年齡上限，已通報相關單位限制出境，規畫3月13日入伍服替代役，役期1年。

內政部役政司表示，先前主動清查發現部分役男徵兵檢查異常，此類無病史，卻突然罹患該疾病，顯有可疑之處；另接獲檢舉及縣市政府提供意圖使役男以不法方式逃避兵役的資料，經清查計約80個案例具備共通性涉嫌不法。

意圖避免徵兵處理，毀傷身體或以其他方法變更體位者，及意圖妨害兵役、煽惑他人避免徵集、召集，依妨害兵役治罪條例第3條及第13條可處5年以下有期徒刑。

北市兵役局說，去年5月王大陸滿33歲，達到緩徵年限，外傳王想申請複檢，但區公所尚未收到申請；如果王大陸提體檢複檢想改變體位，兵役局會看他過往病史再決定。

北市兵役局副局長林春來說，兵役局每年清查高年次役男，如果沒有在學緩徵等因素，就會下達徵集令，排定服役梯次；如果一直未報到，兵役局一樣會下達兵單，發了徵兵檢查通知單還不回來，就移送法辦。

林春來說，依照兵役法規定，在國外念大學可到24歲、碩士27歲、博士到30歲，沒有在學證明就得服役。去年北市達緩徵年限33歲、移送法辦46人，主要是早年出境未返台服兵役，大多出國留學就在國外就業、組成家庭，不再返國。

內政部指出，役男體檢體位判定，攸關是否服役及應服役別；為建立兵役體位判定公信力，因此會同國防部、衛福部及各專科醫學會設置役男體位審查會，審查役男體位，這是長久以來的機制。

王大陸 內政部 就業

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