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曹興誠與「大陸小三」露骨照瘋傳 回嗆：AI造假、中共作風

記者黃婉婷／台北18日電
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聯電創辦人曹興誠。(記者陳正興／攝影)
聯電創辦人曹興誠。(記者陳正興／攝影)

台灣資深媒體人謝寒冰爆料，聯電創辦人曹興誠2015年曾在有婚姻狀態下，出軌一名比他小40歲的中國大陸女子，更曬出多張親密照。曹興誠火速發聲明，稱AI發達時代什麼圖片都可造假，討論真偽已沒有意義，應當追究的是為何有人會為政治目的，用卑劣手法公布隱私，典型中共作風。

謝寒冰昨天在直播節目爆料，屢屢高喊抗中保台的曹興誠，曾在10年和小近40歲的單姓大陸女子有過婚外情，更將該名女子的全名、公司名稱都一併揭露，同時曬出多張露骨照，包括車上牽手自拍、公共場合接吻、性感睡衣照，甚至還有全裸照片，更稱曹曾送給該名女子價值人民幣190萬元（約合26.2萬美元）的5克拉鑽戒。

謝寒冰批評，曹興誠自稱「八不居士」，斷言錢和女人誘惑不了他，如今看來根本是「叭噗居士」。

曹興誠隨即火速回應稱，「AI如此發達的時代，什麼圖片都可造假。」曹興誠對此表示，去講真假沒甚麼意義，因為信者恆信、不信者恆不信。應當追究的是，為什麼有人會用這麼卑劣的手法，想來公布別人的隱私？

曹興誠指出，坦白說，如果圖片是真的，對我並不構成什麼傷害；但對照片中的女性，卻可能造成毀滅性的打擊，讓她以後在中國無處容身。如果她因此選擇自殺，這些侵犯別人隱私的人，難道不需要擔負任何道義責任嗎？

曹興誠批評，為了政治上的目的，使用卑鄙下流手段，不顧別人死活，典型就是中共作風。這提醒大家，親共後果就會變得跟中共一樣，變成道德無底線；所以大罷免一定要成功，把舔共而毫無道德底線的藍白立委趕出國會，台灣才能維持互敬互助的優良傳統，讓民主自由持續壯大。

不過，相關私密照仍在網路上瘋傳。曹興誠後再發聲明指出，「針對有人散播那些聲稱與我有關的親密不雅照片，都是合成的。我確定會對散播者提告求償。」

中共 AI 罷免

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