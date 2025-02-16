柯文哲父親柯承發逝世…耆壽94歲 民眾黨：堅毅精神永留存

民眾黨前主席柯文哲（右）與「柯爸」柯承發（左）出席新竹市2023和平紀念日追思音樂會。(記者張裕珍／攝影)

民眾黨 前主席柯文哲 官司纏身，其父親柯承發今天(17日)辭世享耆壽94歲。台灣民眾黨證實，柯爸已經離開人世，堅毅的精神會永遠活在大家心中。

民眾黨稍早發布聲明表示，柯承發已經在今天早晨辭世，享耆壽94歲，民眾黨在取得家屬同意後，代為感謝社會各界的關心與慰問，對於柯爸離世表達最沉痛的哀悼與不捨，希望他不再受身體病痛之苦，安心離去。

民眾黨指出，父親柯承發一生認真做事、安分守己，經歷228事件的時代悲劇，人生遭遇劇烈轉折，仍然保持堅強、內斂不怕苦的性格，撐起一個家，更帶給柯文哲對台灣的未來，有著更深沈的啟發。謝謝柯爸一生的付出，雖然已經離開人世，但是這份堅毅精神，永遠活在大家心中。

柯文哲16日凌晨在戒護下到台大醫院新竹分院探視父親，未料竟是最後一面。柯承發17日早上8時40分往生，大體已送往新竹市立殯儀館，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠說，會提供柯家協助，「不會讓柯媽媽一個人。」

據了解，高齡92歲柯承發去年騎腳踏車摔車後住院，但後來被檢查出罹患癌症 ，加上肺積水一度住進加護病房，去年10月中旬一度傳出命危通知，柯文哲當時被收押，即曾赴醫院探視。柯承發從台北轉回新竹台大後，柯文哲也分別在1月22日與2月15日在多名法警戒護下，趕赴新竹探視，面對媒體詢問，低調不發一語。

柯文哲母親何瑞英連月來照顧丈夫，昨天受訪時，也忍不住哽咽地說，丈夫現在都吃不下，體力變差。沒想到今天早上傳出病逝消息，柯承發今早8時40分於台大醫院新竹分院往生，大體於9時由禮儀社送往新竹市立殯儀館冷凍櫃，目前尚未設立靈堂。

新竹市代理市長邱臣遠接獲消息，也趕往殯儀館關心。他表示，現階段呼籲外界都要給家屬保有他隱私的空間，也請柯文哲主席多加保重身體。「我們這邊會持續與柯家保持聯繫，並提供一切必要的協助，我們不會讓柯媽媽一個人，我們都會給予持續的關心和協助，謝謝大家。」