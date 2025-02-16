我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果、Meta都參戰人形機器人 特斯拉股價恐波折

英國準備派兵保衛烏克蘭 施凱爾：這關乎歐洲存亡

柯文哲父親柯承發逝世…耆壽94歲 民眾黨：堅毅精神永留存

記者林銘翰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前主席柯文哲（右）與「柯爸」柯承發（左）出席新竹市2023和平紀念日追思音樂會。(記者張裕珍／攝影)
民眾黨前主席柯文哲（右）與「柯爸」柯承發（左）出席新竹市2023和平紀念日追思音樂會。(記者張裕珍／攝影)

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，其父親柯承發今天(17日)辭世享耆壽94歲。台灣民眾黨證實，柯爸已經離開人世，堅毅的精神會永遠活在大家心中。

民眾黨稍早發布聲明表示，柯承發已經在今天早晨辭世，享耆壽94歲，民眾黨在取得家屬同意後，代為感謝社會各界的關心與慰問，對於柯爸離世表達最沉痛的哀悼與不捨，希望他不再受身體病痛之苦，安心離去。

民眾黨指出，父親柯承發一生認真做事、安分守己，經歷228事件的時代悲劇，人生遭遇劇烈轉折，仍然保持堅強、內斂不怕苦的性格，撐起一個家，更帶給柯文哲對台灣的未來，有著更深沈的啟發。謝謝柯爸一生的付出，雖然已經離開人世，但是這份堅毅精神，永遠活在大家心中。

柯文哲16日凌晨在戒護下到台大醫院新竹分院探視父親，未料竟是最後一面。柯承發17日早上8時40分往生，大體已送往新竹市立殯儀館，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠說，會提供柯家協助，「不會讓柯媽媽一個人。」

據了解，高齡92歲柯承發去年騎腳踏車摔車後住院，但後來被檢查出罹患癌症，加上肺積水一度住進加護病房，去年10月中旬一度傳出命危通知，柯文哲當時被收押，即曾赴醫院探視。柯承發從台北轉回新竹台大後，柯文哲也分別在1月22日與2月15日在多名法警戒護下，趕赴新竹探視，面對媒體詢問，低調不發一語。

柯文哲母親何瑞英連月來照顧丈夫，昨天受訪時，也忍不住哽咽地說，丈夫現在都吃不下，體力變差。沒想到今天早上傳出病逝消息，柯承發今早8時40分於台大醫院新竹分院往生，大體於9時由禮儀社送往新竹市立殯儀館冷凍櫃，目前尚未設立靈堂。

新竹市代理市長邱臣遠接獲消息，也趕往殯儀館關心。他表示，現階段呼籲外界都要給家屬保有他隱私的空間，也請柯文哲主席多加保重身體。「我們這邊會持續與柯家保持聯繫，並提供一切必要的協助，我們不會讓柯媽媽一個人，我們都會給予持續的關心和協助，謝謝大家。」

民眾黨 柯文哲 癌症

上一則

不再被標中國籍 日5月起改戶籍欄 可以登記為台灣

延伸閱讀

新聞眼／民眾黨內浮動 黃國昌接班遇「內憂外患」

新聞眼／民眾黨內浮動 黃國昌接班遇「內憂外患」
柯文哲出看守所探視病危父 柯媽泣：柯爸都沒有辦法吃

柯文哲出看守所探視病危父 柯媽泣：柯爸都沒有辦法吃
92歲父親再傳命危 柯文哲戒護下急奔新竹台大探視

92歲父親再傳命危 柯文哲戒護下急奔新竹台大探視
黃國昌接班民眾黨主席 3大挑戰如何拆彈？

黃國昌接班民眾黨主席 3大挑戰如何拆彈？

熱門新聞

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07

超人氣

更多 >
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌