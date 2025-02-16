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大S效應…北市環保葬快爆滿 黃鴻升驟逝後再推升需求

記者楊正海／台北16日電
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北市陽明山臻善園花葬區。(圖／北市殯葬處提供)
北市陽明山臻善園花葬區。(圖／北市殯葬處提供)

大S驟逝，家屬選擇樹葬，環保葬成為話題。北市議員曾獻瑩發現，2020年藝人黃鴻升(小鬼)驟逝後，隔年花葬人數暴增50%，近3年花葬人數更翻倍成長，但目前花葬區僅能容納5607個穴位，以過去每年平均25%的成長率推估，2026年恐將不敷使用，市府應超前部署確保不會短缺。北市殯葬處表示，會持續觀察供需變化。

曾獻瑩指出，樹葬與花葬皆為不立碑、不記名的環保葬法，將骨灰研磨後裝入紙袋內，埋葬於樹根或花圃下，自然分解，回歸大地，兩者皆有助於土地資源永續利用，近年來選擇人數逐年攀升。

據統計，台北市目前花葬區5957個穴位，在環保葬需求逐年攀升的情況下，明年恐出現無墓可葬的狀況，花葬區2013年啟用以來，平均下來每年成長率為26%，若今明兩年再出現大幅增加的狀況，現有空間勢必無法負荷。

曾獻瑩指出，環保葬日漸受到關注，藝人黃鴻升驟逝後帶動花葬人數快速成長，今年大S驟逝家屬也選擇樹葬，預估將進一步推升需求。面對這股趨勢，市府應審慎評估未來數年的供需狀況，避免發生穴位短缺。且開闢新的環保葬區並非短期內能完成的工作，從找地、環評、規畫、施工，至少需要3至4年時間。

北市殯葬處表示，北市環保葬區採循環使用，自2003年實施以來，累積至2025年1月底參與人數已達6萬3000人，目前樹花葬區使用無虞；至未來可能供需變化，北市殯葬處皆有持續觀察並評估，確保市民服務不中斷。

另因應環保葬需求逐年增長，北市殯葬處已於2020年執行新闢環保葬區計畫、2021年4月啟用之富德樹葬區「落羽之丘」8區共提供8000個穴位、陽明山花葬區「臻善園」二期擴增22區共7360個穴位，新舊樹、花葬區合計可提供2萬8260個穴位循環使用。

殯葬處表示，未來將持續優化現有園區管理，密切監測使用狀況與養護情形，適時調整管理策略，並參考歷年數據及各項影響因素，進行分析與預估。若經評估結果確認現有環保葬園區不足以因應未來需求，將提前啟動新闢園區之選址評估、規畫設計，以確保本市環保葬服務的永續發展。

台北市樹葬區。(圖／北殯葬處提供)
台北市樹葬區。(圖／北殯葬處提供)

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