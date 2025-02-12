平鑫濤前妻林婉珍辭世 曾出書控瓊瑤奪夫 世紀三角戀隨風而逝

資深水墨畫家林婉珍4日辭世，享耆壽95歲。(本報資料照片)

資深水墨畫家林婉珍4日辭世，享壽95歲。她是平鑫濤前妻，因為瓊瑤 的介入而結束婚姻，如今三人相繼辭世，為這段轟動一時的三角戀畫下句點。

「我叫林婉珍，學生們喊我林老師，媒體稱呼我是平鑫濤的前妻。我想，也是時候可以來談談我的版本了……」。2018年，沉默50年的林婉珍出版回憶錄「往事浮光」，談她和平鑫濤、瓊瑤之間糾纏10多年的愛恨。

林婉珍在書中回憶，第一次見到瓊瑤，她剛出版處女作「窗外」，以皇冠作家身分受邀到平家吃飯。瓊瑤事後寫了封信給平鑫濤，說看到平家家庭幸福美滿，十分羨慕，平鑫濤還拿這封信給妻子看。

瓊瑤憑「窗外」躍身暢銷作家後，平鑫濤在平家對面替她租了一間房子，讓她專心寫作；林婉珍相信平鑫濤一開始只是單純對作家的「照顧」，兩人卻愈走愈近。

她在書中反擊瓊瑤在「我的故事」中寫到的三角戀版本。瓊瑤在書中表示，她要林婉珍牢牢地守著平鑫濤，「他走到哪裡，妳跟到哪裡，他可以來我家，妳也可以來我家。只要妳不給他機會，我就不會給他機會。」林婉珍還對瓊瑤說了一句：「謝謝妳的成全。」

但林婉珍表示，「看似真摯懇切，可惜這些對話根本從來都沒有發生過。」1976年，平鑫濤拿著親手寫的離婚協議書來逼林婉珍簽字，結束三人之間長達10多年的糾纏。

林婉珍曾提到離婚簽字當天，平鑫濤告訴她「妳比較堅強，她（瓊瑤）比較軟弱」，讓她感嘆「所以我就可以任你插刀戮槍」？

林婉珍在書中回憶，1973年，瓊瑤寫了一部新小說「浪花」，描寫一個女畫家遇到畫廊老闆，在老闆的百般追求下，介入了老闆與老闆娘的婚姻。當時還未離婚的平鑫濤，決定在副刊上連載這部小說。每天早上只要打開報紙，林婉珍都會看到瓊瑤如何描寫女畫家和老闆娘。

瓊瑤在自傳中表示，「浪花」中的女主角有著她自我的影子。林婉珍則說，在瓊瑤的筆下，擔任小三的女畫家百般美好，至情至性，為了愛情奮不顧身；元配則不解風情，沉悶乏味。小說連載了一段時間後，一位了解內情的朋友憤憤不平地跑來找林婉珍，表示整個故事有刻意影射和醜化她的嫌疑，林婉珍聽了只是淡淡一笑。但她回憶錄中表示自己心裡明白，難過的是平鑫濤支持瓊瑤，全力用連載來拉抬這部小說，兩人隨後結束了這段婚姻。