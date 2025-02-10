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李安獲美導演協會終身成就獎 喊「我來自台灣」

台灣新聞組／綜合報導
李安獲頒第77屆美國導演協會終身成就獎。(路透)
李安獲頒第77屆美國導演協會終身成就獎。(路透)

美國導演協會日前授予華裔電影導演李安終身成就獎，並在美國時間8日第77屆美國導演協會年會上頒發這項殊榮。李安領獎時高喊：「我在台灣出生長大」，台下掌聲不斷。

李安是該獎項設立以來，第一位獲獎的台灣人，他盛裝出席，從奧斯卡影后楊紫瓊手上接下獎座。李安致詞幽默說：「第一次戴上老花眼鏡來領獎，我想這大概就是終身成就獎吧，希望我的職業生涯是一所學無止境的電影學校。」

李安以執導包括「臥虎藏龍」（Crouching Tiger, Hidden Dragon）、「斷背山」（Brokeback Mountain）、「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）等電影而聞名，美國導演協會表示，這項榮譽代表了李安在電影藝術領域的非凡成就，以及他對電影方向的引領。

根據美國導演工會網站，終身成就獎是頒給在劇情片導演領域取得卓越成就的導演，是美國導演工會最高榮譽。獲獎者由現任及歷任工會主席共同選出。

李安回顧導演生涯起伏，經歷各種不同的拍片模式，從低預算到高科技，從美國電影到國際電影，曾經入選年度10大最佳電影，也曾被評為年度最差電影，「我得過DGA獎（美國導演工會獎）卻沒拿奧斯卡，也曾拿了奧斯卡，卻沒得DGA獎」。

李安講到：「我在台灣出生成長」，獲得台下熱烈掌聲。他接著說：「能夠站在這個台上，就像是實現了美國夢，我是一個做夢的人，夢想不只是一種個人經驗，它是一種集體意識的連結」。

李安說，人的夢想相互連結、相互影響，電影創作也是如此，它是眾人努力的結晶，來自不同人的生命經驗，由無數藝術家用心、用靈魂共同成長、累積的成果。

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