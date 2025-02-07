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外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

具俊曄喊大S遺產全給岳母 律師：「拋棄繼承」她恐拿不到

台灣新聞組／台北7日電
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大S(右)和具俊曄重獲愛情僅短短三年。(取材自Instagram)
大S(右)和具俊曄重獲愛情僅短短三年。(取材自Instagram)

大陸冒出具俊曄覬覦大S遺產、事前為她投21份保險等謠言。具俊曄昨晚發聲打臉，表示自己的那份遺產會全部給岳母，他甚至連大S的一雙兒女都考慮到了，「至於孩子們的權益，為了不讓惡人染指，我會透過律師採取法律措施，在孩子們成年之前妥善保護他們的權利」。

具俊曄更直指汪小菲惡劣至極，「在這場巨大的傷痛和哀悼尚未過去之時，卻有如惡魔般的人開始詆毀我們的家庭與我的愛。」他懇求作惡之人不要再打擾他們，「請求大家，能不能讓我們的熙媛安息」。

針對具俊曄要把遺產繼承的權利給大S的媽媽，律師蘇家宏在臉書提到，具俊曄不能用「拋棄繼承」來把權利給大S媽媽，他表示，如果大S沒有遺囑，配偶具俊曄拋棄繼承的話，全部遺產就由兩個小孩繼承，小孩的監護人是汪小菲，到時候不是大S的媽媽取得遺產。

律師認為，具俊曄繼承取得遺產後，再把遺產移轉給S媽，這樣的作法比較「安全」與「確實」，缺點是未來可能有多一筆贈與稅的問題。

具俊曄在用中韓文版聲明澄清連日謠言，他雖未指名道姓，但一句「有位裝得很淒涼的淋雨亂跑」看破汪小菲深情之舉，這句話也登上微博熱搜，許多網友直呼說得好，汪小菲裝深情模樣太可笑，大家都看出來他在裝。

而具俊曄韓文的聲明中寫著：「至於孩子們的權益，為了不讓惡人染指，我會透過律師採取法律措施，在孩子們成年之前妥善保護他們的權利」。

具俊曄 大S 汪小菲

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