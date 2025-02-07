我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

台灣新聞組／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

大S徐熙媛）赴日旅遊，因流感併發肺炎，2日病逝於日本東京的醫院，遺體於當地火化，5日由家人搭乘專機護送返台回家，而私人包機一度傳出是前夫汪小菲包機，被小S及私人包機公司發聲否認。昨天傳出汪小菲疑似在張蘭直播時打電話飆髒話，更質問「為何老是這樣」。

網友因張蘭推薦「汪小菲包機」相關影片引起關注，網友指出源頭「我是夏小健」其實是張蘭乾兒子，他曾多次在直播時稱是汪小菲包機。昨天小S出面澄清謠言後，有網友發現該帳號已經被禁止關注，帳號中的內容也全部遭清空。

而昨天張蘭依舊開起直播帶貨，不過不到一個小時就遭封禁。有網友更目睹張蘭直播時接到汪小菲的來電，當時張蘭將通話開擴音，只見汪小菲質問張蘭：「我XX招誰惹誰了，你給我XX，我甚麼都不說，你們為什麼老是這樣」、「我XXXX你們全家」，張蘭聽完一臉尷尬回：「我甚麼時候說了」。此外，有網友更指出，汪小菲當時還在電話中怒嗆髒話：「ＸＸＸ！ＸＸＸ」，疑似因為受夠母親張蘭買「水軍」造謠大S回台包機由汪家出錢。

影片一出也引來大批網友熱議，「感覺大S和汪婚姻期間，與張蘭的矛盾肯定特別多」、「如果汪小菲不知道，那他真的有點委屈」、「張蘭到底怎麼做到的，明明點讚視頻到現在還不承認」、「不知道汪小菲這樣罵過徐熙媛沒有」、「兒子罵人她也直播阿！？」、「這種傳聞一下子就被拆穿，不懂為什麼要這樣」、「放出來就是他們希望大家聽到」。

大S（左）上月底才與老公具俊曄一起公開現身。(取材自Instagram)
大S（左）上月底才與老公具俊曄一起公開現身。(取材自Instagram)

汪小菲 大S 徐熙媛

上一則

藍：推動修電業法 非核改非碳家園 白：非常樂意討論

延伸閱讀

張穎穎開撕汪小菲 踢爆他買水軍「婚後第二年就出軌」

張穎穎開撕汪小菲 踢爆他買水軍「婚後第二年就出軌」
大S豪宅誰繼承？地政士揭未成年保護規定：最後這結果

大S豪宅誰繼承？地政士揭未成年保護規定：最後這結果
張蘭讓兩岸團結 直播帶貨被禁 全網喊讚「永久封殺」

張蘭讓兩岸團結 直播帶貨被禁 全網喊讚「永久封殺」
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

熱門新聞

大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21
國民黨立法院長韓國瑜（右一）今天大年初二下午到豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包。記者趙容萱／攝影

大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股

2025-01-30 15:24
年僅48歲的台灣藝人大S徐熙媛，驚傳在日本感染流感併發肺炎過世，讓親友及粉絲大為不捨。（本報資料照片）

大S併發肺炎發病到去世僅4天 具俊曄痛失愛妻：我不太好

2025-02-04 01:27

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光