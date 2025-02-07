疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

大S （徐熙媛 ）赴日旅遊，因流感併發肺炎，2日病逝於日本東京的醫院，遺體於當地火化，5日由家人搭乘專機護送返台回家，而私人包機一度傳出是前夫汪小菲 包機，被小S及私人包機公司發聲否認。昨天傳出汪小菲疑似在張蘭直播時打電話飆髒話，更質問「為何老是這樣」。

網友因張蘭推薦「汪小菲包機」相關影片引起關注，網友指出源頭「我是夏小健」其實是張蘭乾兒子，他曾多次在直播時稱是汪小菲包機。昨天小S出面澄清謠言後，有網友發現該帳號已經被禁止關注，帳號中的內容也全部遭清空。

而昨天張蘭依舊開起直播帶貨，不過不到一個小時就遭封禁。有網友更目睹張蘭直播時接到汪小菲的來電，當時張蘭將通話開擴音，只見汪小菲質問張蘭：「我XX招誰惹誰了，你給我XX，我甚麼都不說，你們為什麼老是這樣」、「我XXXX你們全家」，張蘭聽完一臉尷尬回：「我甚麼時候說了」。此外，有網友更指出，汪小菲當時還在電話中怒嗆髒話：「ＸＸＸ！ＸＸＸ」，疑似因為受夠母親張蘭買「水軍」造謠大S回台包機由汪家出錢。

影片一出也引來大批網友熱議，「感覺大S和汪婚姻期間，與張蘭的矛盾肯定特別多」、「如果汪小菲不知道，那他真的有點委屈」、「張蘭到底怎麼做到的，明明點讚視頻到現在還不承認」、「不知道汪小菲這樣罵過徐熙媛沒有」、「兒子罵人她也直播阿！？」、「這種傳聞一下子就被拆穿，不懂為什麼要這樣」、「放出來就是他們希望大家聽到」。