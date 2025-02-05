辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

婦聯會前主任委員辜嚴倬雲女士辭世，享嵩壽105歲。辜嚴倬雲是北京大學首任校長嚴復孫女、板橋林家外孫女，知名作家華嚴的三姐。出生在福建福州，12歲赴上海完成中學及大學學業。與辜振甫結緣，是由辜嚴倬雲的舅舅林熊祥介紹，當年辜、嚴兩家聯姻頗受矚目，副總統連戰的父親連震東是他們的證婚人。

辜嚴倬雲是辜振甫的第二任妻子，辜振甫當年遭人舉發「密謀台灣獨立、分裂國土」，與板橋林家的林熊祥、林熊徵、許丙一塊被捕，坐監1年7個月。出獄後，林熊祥介紹外甥女嚴倬雲給辜振甫，辜嚴倬雲在台灣五大世家中，連結起鹿港辜家與板橋林家的姻緣。

辜嚴倬雲與辜振甫夫妻感情甚篤，兩人第一次正式會面是在當時著名的台北鐵路餐廳。辜嚴倬雲曾回憶，辜振甫當天話不多。之後兩人開始相約看畫展、聽音樂、打高爾夫，她才發現辜振甫有內涵，中英文造詣很深。交往六個月後，兩人決定結婚，育有二子三女。

辜嚴倬雲說，他們婚後不曾真正吵過架，即使兩人生長於完全不同的環境，只有「家教嚴格」這一點堪稱一致。

1993年，辜嚴倬雲伴隨先生出席辜汪會談，見證兩岸關係歷史重要的一刻。辜嚴倬雲說，談判的部分，女士完全不能參加，男士們的口風也緊，回飯店一句都不說。辜振甫會問她逛街賞景如何，她則什麼也不會問。

辜嚴倬雲十分清楚，作為兩岸談判的主談代表，「愛自己的國家」是最重要的，不愛自己的國家，如何代表自己的國家去和別人談？

辜嚴倬雲說，她從小就很愛國，對日抗戰時只是個初中學生，就以學生會會長身分一天到晚站在木箱上，高喊打倒日本；童子軍受訓，高中時，就得到一個小勳章。她從小就是愛自己的國家，愛中華民國 ，絕不屈服於任何外國勢力。

與辜振甫一樣，辜嚴倬雲對推動民間外交投注不少心力，加上英語流利，在兒女就學後，她開始積極參與女青年會會務。蔣宋美齡借重辜嚴倬雲豐富的社團領導經驗及才能，邀她出任婦聯會總幹事。

辜嚴倬雲提到，她之後接任婦聯會秘書長後，有一次蔣宋美齡到婦聯會開會，和大家一起吃飯，吃的是三明治，蔣宋美齡說「我們秘書長太節儉，只給我們吃三明治」，但辜嚴並不以為意，她認為，如果一餐飯要花很多錢，不如把多餘的錢省下來，積少成多，可以多栽培一個孩子。

蔣宋美齡赴美後，2003年由辜嚴倬雲接任主委，黨產會2016年成立後，認定婦聯會是國民黨的附隨組織，因婦聯會拒絕簽署行政契約，隔年內政部撤換辜嚴倬雲主委一職。

辜嚴倬雲說，她和辜振甫替國家社會做過的事，「蔡英文總統都知道」，人家說，好心有好報，她不求好報，但「不要給我們一個惡報！」婦聯會如有做過一件對不起國家社會、不忠不孝，對不起老百姓的事，「請你提出來」。

辜家人關係緊密，即便年輕一輩各自成婚，仍同住以便相互照應。長子辜啟允因癌症 早逝，次子台泥前董事長辜成允與母親關係親密，他曾說，辜嚴倬雲外務多，若要臨時約母親吃飯，都不一定約得成。後來，辜成允又意外驟逝，家人憂心高齡的辜嚴倬雲衝擊太大，事發時未立刻告知。

當時辜嚴倬雲一方面要應對黨產會追查婦聯會，另方面再度面臨白髮人送黑髮人之慟，內外交迫。

1998辜汪再會晤後觀賞京劇時，辜嚴倬雲唱了一段鎖麟囊的春秋亭，「世上何嘗盡富豪，也有飢寒悲懷抱」，她喜歡鎖麟囊，因為覺得世界上有許多嬌生 慣養的富貴子弟，不知貧窮人民的苦。歷經抗戰、來台、興學、濟貧，辜嚴倬雲作為世紀民國史見證者，看盡兩岸政商興衰更迭，精彩一生就此畫下句點。