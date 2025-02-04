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大S猝逝登熱搜 中外媒大幅報導 BBC讚華語圈最耀眼明星之一

台灣新聞組／台北4日電
大S因罹患流感併發肺炎驟逝，震驚演藝圈。(取材自Instagram)
大S因罹患流感併發肺炎驟逝，震驚演藝圈。(取材自Instagram)

台灣知名藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世，享年48歲，震驚全台，海外媒體BBC、南華早報等也紛紛報導相關新聞；3日一早躍上百度新聞熱搜前五名，更占據了四則，大陸網友在微博、微信上熱烈討論並且關注此事。

BBC在首頁以標題為「因『流星花園』成名的台灣明星徐熙媛過世」即時報導，稱徐熙媛在日本旅遊期間感染流感引發肺炎過世，稱她為「華語圈最耀眼的明星之一」，指徐熙媛在華語圈地位舉足輕重，最有名的是主演2001年的電視劇「流星花園」，而「流星花園」被多國翻拍，使徐熙媛成為東南亞的巨星。

日韓媒體也大量報導，緬懷大S徐熙媛的演藝成就，專攻體育及娛樂新聞的「日刊體育報」盛讚徐熙媛為「台灣頂尖女演員」，有日媒更提醒民眾對流感提高警覺。南韓媒體則大篇幅報導徐熙媛離世，「中央日報」、「朝鮮日報」等均發表相關新聞，並多從其韓籍丈夫具俊曄的角度切入。

此外，南華早報、海峽時報等也跟進引述台灣媒體報導，稱大S在17歲時與妹妹小S徐熙娣組雙人女子團體「S.O.S」出道，隨後轉型主持「我猜我猜我猜猜」和「娛樂百分百」等熱門綜藝節目，直到2001年出演「流星花園」開始紅遍亞洲；「瀟灑晨報」形容，大S是「銀幕新星到全能藝人」。

婚後的大S漸漸淡出鏡頭前。2017年，大S產後復出，擔任大陸綜藝節目「最強大腦」嘉賓；隨後陸續參加「姐姐好餓」第2季、「了不起的孩子」第2季等綜藝節目；2021年12月，大S轉為幕後，嘗試製作人工作，參與綜藝節目「熙娣想聊」製作。

得知大S離世消息，大陸網民紛紛表示，「天吶，不會吧，真讓人難以相信，不管別人怎麼罵她，都喜歡她的泡沫之夏、轉角遇到愛、流星花園！可惜了！」、「是啊，沒人能超越杉菜」、「流感肺炎這麼嚴重嗎？太震驚了」、「這可能是新冠病毒造成的。白瞎徐熙媛這麼好的大美女了」、「不敢相信這是真的」、「一代芳華，隨風而逝」。

BBC報導大S過世消息。(取自BBC官網)
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徐熙媛 大S 流感

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