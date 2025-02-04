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9年前生二胎才逃死劫 大S曾言：不畏懼死亡

台灣新聞組／台北4日電
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大S因流感併發肺炎驟逝。(取材自Instagram)
大S因流感併發肺炎驟逝。(取材自Instagram)

大S流感併發肺炎離世，享年48歲，消息震驚全台；事實上，大S過去多次因癲癇復發緊急送醫，徐媽媽也透露大S還患有心臟二尖瓣脫垂的毛病，這幾年大S更是低調享受家庭生活少露面，對生死早有自己的領悟，大S也曾談及生死觀說：「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」

由於10天前，大S才與老公具俊曄一同出席王偉忠女兒的歸寧宴，當時外界對於她的驚人狀態稱讚不已，還誇她與具俊曄是一對璧人，沒想到時隔才幾天，大S竟在即將邁49歲這一年就離開人間，令世人萬分錯愕。

大S過去主持「娛樂百分百」，曾在節目中說：「我要跟所有年輕人講，不管犯多大的錯誤，都不要放棄自己的生命，只要活著有希望！只要願意改變或認錯，就算那段時間很難熬，也不要放棄。」還說：「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」但她突然離世，仍讓粉絲和親友悲傷不已。

事實上，大S早於2016年就曾在鬼門關走過一遭，當時她因生第二胎時癲癇復發，生產過程出現短暫缺氧與昏迷，甚至一度斷氣，被送入加護病房。S媽見情況危急，在醫生通融下，帶著大女兒玥兒進入病房，大S後來回憶，「在見到女兒後，我的眼睛為之一亮，感覺是女兒把我從鬼門關拉了回來」。

沒想到2018年她又意外懷上第三胎，可惜產檢時醫生表示無法偵測到胚胎心跳，確定胚胎發育不全，她與家人討論後，決定接受醫師建議，終止懷孕。

大S 具俊曄 流感

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